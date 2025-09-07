this week 9 companies ipo going to open 3 big name in this list check GMP इस हफ्ते खुल रहे हैं 9 कंपनियों के IPO, लिस्ट में 3 बड़े नाम, फटाफट देखें GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week 9 companies ipo going to open 3 big name in this list check GMP

इस हफ्ते खुल रहे हैं 9 कंपनियों के IPO, लिस्ट में 3 बड़े नाम, फटाफट देखें GMP

IPO News: इस हफ्ते 9 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन कंपनियों में कई कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। तो कई कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की है। आइए डीटेल्स में जानते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ कब खुल रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 08:11 AM
share Share
Follow Us on
इस हफ्ते खुल रहे हैं 9 कंपनियों के IPO, लिस्ट में 3 बड़े नाम, फटाफट देखें GMP

IPO News: इस हफ्ते 9 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन कंपनियों में कई कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। तो कई कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की है। आइए डीटेल्स में जानते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ कब खुल रहा है।

1- Nilachal Carbo Metalicks IPO

इस आईपीओ का साइज 56.10 करोड़ रुपये है। कंपनी का आईपीओ 8 सितंबर को खुलेगा। यह आईपीओ 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 85 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ ही दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट वैल्यू 2,72,000 रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें:IPO बंद होने से पहले 123 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेज उछाल, निवेशक गदगद

2- Krupalu Metals IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 13.48 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 8 सितंबर को खुलेगा। आईपीओ 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का इश्यू साइज 72 रुपये प्रति शेयर है। वहीं, 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है।

3- Taurian MPS IPO

कंपनी ने आईपीओ के लिए 162 रुपये से 171 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। यह आईपीओ 9 सितंबर को खुल रहा है। इंवेस्टर्स के पास इस आईपीओ पर दांव लगाने के लिए 11 सितंबर तक का मौका रहेगा।

4- Karbonsteel Engineering IPO

यह आईपीओ 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी 151 रुपये से 159 रुपये प्राइस बैंड निर्धारित किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 800 शेयरों का बनाया गया है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार यह आईपीओ 17 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है।

ये भी पढ़ें:25 दिन से पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 20 रुपये से कम

5- Jay Ambe Supermarkets IPO

10 सितंबर से ओपन होने के बाद यह आईपीओ 12 सितंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने 74 रुपये से 78 रुपये प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। इस आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये है।

6- Shringar House of Mangalsutra IPO

यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 400.95 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ 10 सितंबर को खुल जाएगा। निवेशक 12 सितंबर तक दांव लगा पाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 155 रुपये से 165 रुपये तय हुआ है। वहीं, 90 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 24 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

7- Dev Accelerator IPO

आईपीओ 10 सितंबर को खुल जाएगा। यह 12 सितंबर तक ओपन रहेगा। यह भी एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 143.35 करोड़ रुपये है। कंपनी ने 56 रुपये से 61 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। वहीं, 235 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14,335 रुपये का दांव लगाना होगा।

ये भी पढ़ें:3 साल में 537% चढ़ा स्टॉक, कंपनी को मिला 3,00,00,000 रुपये का काम

8- Urban Company IPO

यह भी मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी आईपीओ आईपीओ के जरिए 1900 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। यह आईपीओ 10 सितंबर से 12 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 98 रुपये से 103 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, 145 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 24.5 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है।

9- Airfloa Rail Technology IPO

यह आईपीओ 11 सितंबर को खुल रहा है। निवेशकों के पास 15 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। आईपीओ का साइज 91.10 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। बता दें, इस आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 150 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।