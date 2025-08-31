this week 8 companies ipo going to open this week check price band and GMP here इस हफ्ते ओपन रहे हैं 8 कंपनियों के IPO, फटाफट चेक करें भाव, GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week 8 companies ipo going to open this week check price band and GMP here

इस हफ्ते ओपन रहे हैं 8 कंपनियों के IPO, फटाफट चेक करें भाव, GMP

IPO News Updates: इस हफ्ते 8 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। इस लिस्ट में 7 एसएमई सेगमेंट की कंपनियां हैं। वहीं, 1 कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:12 AM
1- Amanta Healthcare IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 126 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यह आईपीओ 1 सितंबर 2025 को खुल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 3 सितंबर तक ओपन रहेगा। Amanta Healthcare IPO एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड 120 रुपये से 126 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 119 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह निवेशकों को 14994 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- रचित प्रिंट्स आईपीओ (Rachit Prints IPO)

यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 19.49 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 13 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। रचित प्रिंट्स आईपीओ 1 सितंबर को ओपन हो जाएगा। कंपनी का आईपीओ 3 सितंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये से 149 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।

3- Optivalue Tek Consulting IPO

कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 80 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 3200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। यह आईपीओ 2 सितंबर से 4 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 51.82 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

इस आईपीओ का जीएमपी 15 रुपये प्रति शेयर है।

4- गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ (Goel Construction IPO)

यह आईपीओ 2 सितंबर को खुलेगा। कंपनी का आईपीओ 4 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 99.77 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 31 लाख फ्रेश शेयर और 7 हजार शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 249 रुपये से 262 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 400 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा।

5- Austere Systems IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 15.57 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 3 सितंबर को ओपन होगा। रिटेल निवेशकों के पास 8 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। इस एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड 52 रुपये से 55 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को एक साथ 4000 शेयरों पर दांव लगाना रहेगा।

कंपनी के आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये प्रति शेयर है।

6- Sharvaya Metals IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 58.80 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ 4 सितंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 9 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। एसएमई सेगमेंट के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 192 रुपये से 196 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशक को एक साथ 1200 शेयरों पर दांव लगाना होगा।

7- Vigor Plast IPO

इस आईपीओ का साइज 25.10 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ भी 4 सितंबर को ओपन हो जाएगा। निवेशकों के पास 9 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 77 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, लॉट साइज 1600 शेयरों का बनाया गया है। एक रिटेल निवेशक को 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा।

8- Vashishtha Luxury Fashion IPO

इस हफ्ते ओपन हो रहा यह आखिरी आईपीओ है। कंपनी ने 109 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। बता दें, यह आईपीओ 5 सितंबर को ओपन होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

