इस हफ्ते खुल रहे हैं 8 कंपनियों के IPO, यहां देखें प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट
IPO News: इस हफ्ते कुल 8 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें 5 मेनबोर्ड आईपीओ हैं। तो वहीं, 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...
1- Shreeji Shipping Global IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 410.71 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ फ्रेश शेयरों पर आधारित है। रिटेल निवेशक 14 अगस्त से 21 अगस्त तक आईपीओ पर दांव लगा सकते हैं। प्राइस बैंड कंपनी ने 240 रुपये से 252 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है।
2- Gem Aromatics IPO
इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 451.25 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर जारी किए जाएंगे। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक यह आईपीओ ओपन रहेगा। 309 रुपये से 325 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है।
3- Vikram Solar Ltd IPO
यह मेनबोर्ड आईपीओ भी 19 अगस्त को ही खुल रहा है। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने के लिए निवेशकों के पास 21 अगस्त तक का टाइम रहेगा। कंपनी ने 315 रुपये से 320 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 2079.37 करोड़ रुपये का है।
4- Patel Retail IPO
पटेल रिटेल के आईपीओ पर रिटेल निवेशक 19 अगस्त से 21 अगस्त तक दांव लगा पाएंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 237 रुपये से 255 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 242.76 करोड़ रुपये का है।
5- Mangal Electrical IPO
यह मेनबोर्ड आईपीओ 20 अगस्त से 22 अगस्त तक ओपन रहेगा। कंपनी ने 533 रुपये से 561 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज 26 शेयरों का बनाया गया है।
SME सेगमेंट के आईपीओ
1- Studio LSD IPO
कंपनी ने आईपीओ के लिए 51 रुपये से 54 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयरों का बनाया गया है। बता दें, यह आईपीओ कल यानी 18 अगस्त को ओपन हो जाएगा।
2- LGT Business Connextions IPO
यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 अगस्त को ओपन हो जाएगा। निवेशक 21 अगस्त तक आईपीओ को सब्सक्राइब कर पाएंगे। कंपनी ने 107 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड निर्धारित किया है।
3- Classic Electrodes IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 41.51 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी ने 82 रुपये से 87 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)