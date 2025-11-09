Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week 6 ipo including PhysicsWallah going to open details here
PhysicsWallah से महामाया तक, इस हफ्ते खुल रहे हैं 6 कंपनियों के IPO, ग्रे मार्केट से मिलेगा निवेश का आइडिया

PhysicsWallah से महामाया तक, इस हफ्ते खुल रहे हैं 6 कंपनियों के IPO, ग्रे मार्केट से मिलेगा निवेश का आइडिया

संक्षेप: IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें PhysicsWallah, Tenneco Clean Air India सहित 4 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। वहीं, 2 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ....

Sun, 9 Nov 2025 08:23 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें PhysicsWallah, Tenneco Clean Air India सहित 4 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। वहीं, 2 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ....

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-PhysicsWallah IPO

इस कंपनी के आईपीओ की खूब चर्चा है। अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली इस कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को खुल रहा है। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने के लिए मौका होगा। PhysicsWallah के आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14933 रुपये का दांव लगाना होगा।

आज इस आईपीओ का जीएमपी 4 रुपये है।

ये भी पढ़ें:1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर, कीमत ₹150 से कम

2- Emmvee Photovoltaic IPO

यह भी मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका होगा। कंपनी ने 206 रुपये से 217 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया था। कंपनी ने 69 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14973 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट में आईपीओ का जीएमपी 20 रुपये है।

3-Tenneco Clean Air IPO

यह मेनबोर्ड आईपीओ भी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 3600 करोड़ रुपये है। कंपनी ऑफर फार सेल के जरिए 9.07 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 12 नवंबर से 14 नवंबर तक ओपन रहेगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 378 रुपये से 397 प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है।

ग्रे मार्केट में 66 रुपये का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है।

4- Fujiyama Power Systems IPO

निवेशकों के पास 13 नवंबर से 17 नवंबर तक दांव लगाना होगा। कंपनी ने अभी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। यह सोलर सेक्टर की कंपनी है।

आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।

ये भी पढ़ें:सोने का भाव रिकॉर्ड हाई से 10% टूटा, क्या निवेश का यही है सही मौका?

5- Mahamaya Lifesciences IPO

यह आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर को खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.44 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 108 रुपये से 114 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है।

ग्रे मार्केट में आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है।

6- Workmates Core2Cloud IPO

यह आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने 200 रुपये से 204 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का साइज 69.84 करोड़ रुपये का है।

यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।