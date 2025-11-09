PhysicsWallah से महामाया तक, इस हफ्ते खुल रहे हैं 6 कंपनियों के IPO, ग्रे मार्केट से मिलेगा निवेश का आइडिया
संक्षेप: IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें PhysicsWallah, Tenneco Clean Air India सहित 4 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। वहीं, 2 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ....
IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें PhysicsWallah, Tenneco Clean Air India सहित 4 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। वहीं, 2 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ....
1-PhysicsWallah IPO
इस कंपनी के आईपीओ की खूब चर्चा है। अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली इस कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को खुल रहा है। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने के लिए मौका होगा। PhysicsWallah के आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14933 रुपये का दांव लगाना होगा।
आज इस आईपीओ का जीएमपी 4 रुपये है।
2- Emmvee Photovoltaic IPO
यह भी मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका होगा। कंपनी ने 206 रुपये से 217 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया था। कंपनी ने 69 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14973 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।
ग्रे मार्केट में आईपीओ का जीएमपी 20 रुपये है।
3-Tenneco Clean Air IPO
यह मेनबोर्ड आईपीओ भी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 3600 करोड़ रुपये है। कंपनी ऑफर फार सेल के जरिए 9.07 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 12 नवंबर से 14 नवंबर तक ओपन रहेगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 378 रुपये से 397 प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है।
ग्रे मार्केट में 66 रुपये का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है।
4- Fujiyama Power Systems IPO
निवेशकों के पास 13 नवंबर से 17 नवंबर तक दांव लगाना होगा। कंपनी ने अभी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। यह सोलर सेक्टर की कंपनी है।
आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
5- Mahamaya Lifesciences IPO
यह आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर को खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.44 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 108 रुपये से 114 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
ग्रे मार्केट में आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है।
6- Workmates Core2Cloud IPO
यह आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने 200 रुपये से 204 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का साइज 69.84 करोड़ रुपये का है।
यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)