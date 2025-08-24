5 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी एक्स-बोनस, लिस्ट में HDFC Bank भी, यहां चेक करें रिकॉर्ड डेट

Bonus Share: इस हफ्ते 5 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।

1- Aaron Industries Ltd शेयर बाजार में कल यानी 25 अगस्त को यह कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। बता दें, शुक्रवार को Aaron Industries Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 433 रुपये के लेवल पर था।

2- Kretto Syscon Ltd यह पेनी स्टॉक 25 अगस्त को एक्स-बोनस ट्रेड करेगा। 2022 के बाद कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। इस कंपनी ने 25 शेयर पर 2 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 रुपये से कम का है।

3- Karur Vysya Bank Ltd 300 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 5 शेयर पर 1 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Karur Vysya Bank Ltd ने 26 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

4- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd) चर्चित प्राइवेट बैंक ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। इस प्राइवेट बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए HDFC Bank Ltd के शेयर 26 अगस्त को एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगे।

5- DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd शुक्रवार को इस कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 165.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बता दें, बैंक ने 5 शेयर पर 8 शेयर बोनस देने का फैसला किया है।