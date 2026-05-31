5 कंपनियों के IPO इस हफ्ते हो रहा है ओपन, लिस्ट में 2 मेनबोर्ड आईपीओ
IPO News: इस हफ्ते 5 कंपनियों के आईपीओ दस्तक दे रहे हैं। इसमें से तीन कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। वहीं दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं।
IPO News: शेयर बाजार में इस हफ्ते 5 मेनबोर्ड आईपीओ खुल रहे हैं। तीन कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। ग्रे मार्केट में इस से कुछ आईपीओ के लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में
1-CMR Green Technologies IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 630 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 3.29 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ 3 जून से 5 जून तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 182 रुपये से 192 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। लॉट साइज 78 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14976 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 34 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है।
2-Hexagon Nutrition IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 138.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 3.09 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ 5 जून से 9 जून तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 42 रुपये से 45 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14985 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
3- Merritronix IPO
यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.03 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ का प्राइस बैंड 141 रुपये से 149 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 88 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
4- Vahh Chemicals IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 13.45 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 22 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 4 जून से 8 जून तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 60 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
5- Genxai Analytics IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 54.84 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 47 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ 5 जून से 9 जून तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 110 रुपये से 116 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।