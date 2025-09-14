this week 5 companies ipo going to open check GMP and other details here इस हफ्ते खुल रहे हैं 5 कंपनियों के IPO, एक का GMP पहुंचा ₹160, जानें अन्य की स्थिति, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week 5 companies ipo going to open check GMP and other details here

इस हफ्ते खुल रहे हैं 5 कंपनियों के IPO, एक का GMP पहुंचा ₹160, जानें अन्य की स्थिति

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते पाच कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। इसमें 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। वहीं, 2 कंपनियों के आईपीओ मेनबोर्ड के हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 08:21 AM
IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते पाच कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। इसमें 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। वहीं, 2 कंपनियों के आईपीओ मेनबोर्ड के हैं। आइए डीटेल्स में जान लेते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

1- TechDefence Labs IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 38.99 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ 15 सितंबर यानी सोमवार को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 17 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। टेक डिफेंस लैब आईपीओ का प्राइस बैंड 183 रुपये से 190 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाने होंगे।

टेकडी साइबरसिक्योरिटी लिमिटेड एनएसई का आईपीओ ग्रे मार्केट में कंपनी में 160 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि निवेशकों के नजरिए से शानदार है।

2- Sampat Aluminium IPO

यह एसएमई आईपीओ 17 सितंबर से 19 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 114 रुपये से 120 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड घोषित किया है। Sampat Aluminium IPO का लॉट साइज 1200 शेयरों का है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2,88,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का जीएमपी 18 रुपये है।

3- JD Cables IPO

यह आईपीओ 18 सितंबर को ओपन होगा। निवेशकों के पास 22 सितंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का लॉट साइज 800 शेयरों का है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 1600 शेयरों पर दांव लगाना होगा। बता दें, इस आईपीओ का जीएमपी आज 25 रुपये प्रति शेयर है।

4- Euro Pratik Sales IPO

यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 451.31 करोड़ रुपये का है। Euro Pratik Sales IPO रिटेल निवेशकों के लिए 16 सितंबर को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 18 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। मेनबोर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड 235 रुपये से 247 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ का लॉट साइज 60 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14,820 रुपये का दांव लगाना होगा।

5- VMS TMT IPO

यह भी एक मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 17 सितंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 19 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपये से 99 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 150 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14850 रुपये का दांव लगाना होगा।

इस आईपीओ का जीएमपी 18 रुपये प्रति शेयर है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

