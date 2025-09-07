4 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex-Bonus, फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट, लिस्ट में बाबा रामदेव की कंपनी भी

Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 4 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है। इन 4 कंपनियों में कुछ कंपनियों ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में एक-एक करके...

1- पतंजलि फूड्स लिमिटेड (Patanjali Foods Ltd) कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 2 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड 11 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग टाईम पर यह स्टॉक 1789.95 रुपये के लेवल पर था।

2- Regis Industries Ltd इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को 2 पर एक शेयर बोनस देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि 12 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इससे पहले इसी साल जनवरी के महीने में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो चुका है। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। बता दें, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 52 प्रतिशत गिरा है। शुक्रवार इस स्टॉक का भाव 7.28 रुपये बीएसई में था।

3- Stellant Securities (India) Ltd यह स्टॉक 12 सितंबर को एक्स-बोनस ट्रेड करेगा। कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 665.45 रुपये था।

4- Hamps Bio Limited शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 60 रुपये के लेवल पर बीएसई में था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है।