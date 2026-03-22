IPO News: 7 कंपनियों के आईपीओ इस हफ्ते हो रहे हैं ओपन, फटाफट चेक प्राइस बैंड, तारीख
IPO News: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते 7 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन 7 कंपनियों में तीन कंपनियां प्राइमरी मार्केट की हैं। 4 कंपनियां SME सेगमेंट की हैं।
IPO News: आईपीओ की वजह से प्राइमरी मार्केट इस हफ्ते भी गुलजार रहेगा। कुल 7 कंपनियों के आईपीओ इस सप्ताह निवेशकों के लिए ओपन होंगे। इनमें से तीन कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा आईपीओ किस दिन खुलेगा।
1-23 मार्च 2026 को खुलेगा एक कंपनी का IPO
Tipco Engineering IPO इस दिन खुलेगा। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी आईपीओ के लिए 84 रुपये से 89 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 3200 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह मिनिमम इन्वेस्टमेंट 284300 रुपये करना होगा।
2- 24 मार्च को खुल जाएंगे 4 कंपनियों के आईपीओ
Amir Chand Jagdish Kumar
यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 440 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए यह कंपनी 2.08 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 24 मार्च से 27 मार्च तक खुला रहेगा। बता दें, Amir Chand Jagdish Kumar आईपीओ का प्राइस बैंड 201 रुपये से 212 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
2. Powerica IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 1100 करोड़ रुपये का है। आईपीओ में 700 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर और 400 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किए जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 375 रुपये से 395 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का लॉट साइज 37 शेयरों का है।
3. Sai Parenteral's IPO
आईपीओ 24 मार्च से 27 मार्च तक ओपन रहेगा। आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 372 रुपये से 392 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 38 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14896 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
4. Highness Microelectronics IPO
यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 114 रुपये से 120 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड निर्धारित किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का है। आईपीओ 24 मार्च से 27 मार्च तक दांव लगाने के लिए ओपन रहेगा।
3- 25 मार्च को खुलेगा इस सिर्फ एक आईपीओ
Vivid Electromech IPO - इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 130.54 करोड़ रुपये है। कंपनी ने 528 रुपये से लेकर 555 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 240 शेयरों का है। किसी भी निवेशक को कम से कम 266400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
4- Emiac Technologies IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 0.32 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ 27 मार्च से 8 अप्रैल तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आभी तक प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।