इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, तीन बड़े नाम, चेक करें कीमत
IPO News: इस हफ्ते एक बार फिर से आईपीओ की बाहर लौट आई है। कुल 4 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन कंपनियों में तीन मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। तो वहीं, 1 कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...
1-Rajputana Stainless IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 254.98 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.47 करोड़ फ्रेश शेयर और 63 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। कंपनी का आईपीओ 9 मार्च से 11 मार्च तक खुला रहेगा।
राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ का प्राइस बैंड 116 रुपये से 122 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 110 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13420 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।
2- Innovision IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 322.84 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 47 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 12 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। आईपीओ 10 मार्च से 12 मार्च तक खुला रहेगा।
Innovision IPO का प्राइस बैंड 521 रुपये से 548 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 27 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों कम से कम 14796 रुपये का दांव लगाना होगा।
3- Raajmarg Infra Investment Trust IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 6000 करोड़ रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यह आईपीओ 11 मार्च से 13 मार्च तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 99 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
आईपीओ में क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा इश्यू के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं, एनआईआई के लिए कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।
4- Apsis Aerocom IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 35.77 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 33 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 11 मार्च से 13 मार्च तक खुला रहेगा।
Apsis Aerocom IPO का प्राइस बैंड 104 रुपये से 110 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कम से कम 264000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।