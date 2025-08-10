this week 4 companies IPO going to open check GMP here 4 कंपनियों का IPO इस हफ्ते हो रहा ओपन, पैसा लेकर रहें तैयार, चेक करें GMP, Business Hindi News - Hindustan
4 कंपनियों का IPO इस हफ्ते हो रहा ओपन, पैसा लेकर रहें तैयार, चेक करें GMP

IPO News Updates: इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन 4 कंपनियों के आईपीओ में 2 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। वहीं, दो अन्य कंपनियां एसएमई कंपनियां हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 08:18 AM
1- ब्लूस्टोल ज्वेलरी आईपीओ (BlueStone Jewellery IPO)

इस कंपनी का आईपीओ का साइज 1540.65 करोड़ रुपये का है। कंपनी 1.59 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 1.39 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ कल यानी 11 अगस्त को रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 13 अगस्त तक खुला रहेगा।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 492 रुपये से 517 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 29 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों ने कम से कम 14268 रुपये का दांव लगाया है।

ग्रे मार्केट में आईपीओ 16 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- रिगल रिसोर्सेज़ आईपीओ (Regaal Resources IPO)

यह आईपीओ 12 अगस्त को खुलेगा। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 14 अगस्त तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 306 करोड़ रुपये है। कंपनी 2.06 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 94 लाख शेयर जारी करेगी।

रिगल रिसोर्सेज़ आईपीओ का प्राइस बैंड 96 रुपये से 102 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 144 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13824 रुपये का दांव लगाना होगा।

ग्रे मार्केट में कंपनी 22 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

3- Icodex Publishing Solutions IPO

यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 11 अगस्त को खुलेगा। रिटेल निवेशकों के पास 13 अगस्त तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। इस आईपीओ का साइज 42.03 करोड़ रुपये है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 98 रुपये से 102 रुपये प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, 1200 शेयरों का कंपनी ने एक लॉट बनाया है। बता दें, रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा।

यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 2 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है।

4- Mahendra Realtors IPO

इस कंपनी का आईपीओ प्राइस बैंड 75 रुपये से 85 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। Mahendra Realtors IPO का साइज 49.45 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने 47.26 लाख फ्रेश शेयर और 10.91 शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।

आईपीओ का जीएमपी 6 रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

