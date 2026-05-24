LIC सहित 3 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी एक्स-बोनस, आपका है किसी पर दांव
Bonus Share News: सरकारी बीमा कंपनी LIC सहित तीन कंपनियां एक्स-बोनस स्टॉक के तौर इस हफ्ते ट्रेड करने जा रही है।
Bonus Share New: इस हफ्ते तीन कंपनियां एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। इन तीन कंपनियों की लिस्ट में एलआईसी लिमिटेड भी है। सरकारी बीमा कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ..
1-PAE Ltd
इस स्मॉल कैप कंपनी ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर बांटने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए PAE Ltd ने 25 मई 2026 यानी सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन निवेशकों 1 शेयर पर 6 शेयर मिलेगा।
शुक्रवार को PAE Ltd के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिश की अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 32.49 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। बीते तीन महीने के दौरन कंपनी के शेयरों की कीमतों में 176 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में PAE Ltd के शेयरों की कीमतों 606 प्रतिशत बढ़ा है।
2-F Mec International Financial Services Ltd
इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी हो रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। 26 मई को कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। कंपनी ने 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। बता दें, 26 मई को भी कंपनी के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1.58 प्रतिशत की गिरावट के बाद 77.69 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान F Mec International Financial Services Ltd के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 27 प्रतिशत गिरा है।
3- LIC ltd ने पहली बार बोनस शेयर का ऐलान
शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 813.35 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9.84 प्रतिशत की गिरावट आई है।
इस कंपनी के बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। बता दें, कंपनी ने 29 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।