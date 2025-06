24 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex Dividend, आपका है किसी पर दांव?

Solitaire Machine Tools Ltd ने एक शेयर पर 2 रुपये, Swastika Investmart Ltd की तरफ से एक शेयर पर 60 पैसे, Punjab National Bank की तरफ से एक शेयर पर 2.9 रुपये, Greenlam Industries Ltd की तरफ से 40 पैसे, Mawana Sugars Ltd की तरफ से एक रुपये और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 4.05 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।