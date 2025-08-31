this week 2 companies ipo going to split one stock price below 50 rupee 2 कंपनियों के शेयरों का होगा इस हफ्ते बंटवारा, एक का भाव 50 रुपये से भी कम, Business Hindi News - Hindustan
Stock Split News: इस हफ्ते 2 कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। इसमें से एक कंपनी के शेयरों 50 रुपये से भी कम का है। आइए जानते हैं कि वो दो कंपनियां कौन सी है। साथ ही उनका शेयर बाजारों में बीते एक साल के दौरान कैसा प्रदर्शन रहा है?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Sun, 31 Aug 2025 10:14 AM
Stock Split News: इस हफ्ते 2 कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। इसमें से एक कंपनी के शेयरों 50 रुपये से भी कम का है। आइए जानते हैं कि वो दो कंपनियां कौन सी है। साथ ही उनका शेयर बाजारों में बीते एक साल के दौरान कैसा प्रदर्शन रहा है?

1- Pavna Industries Ltd

कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। Pavna Industries Ltd ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 1 सितंबर यानी कल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक 413.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल से Pavna Industries Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक करीब 14 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 759.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 295.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 576.54 करोड़ रुपये का है।

2- Bluegod Entertainment Ltd

शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर इस स्मॉल कैप स्टॉक का भाव 31.38 रुपये के लेवल पर था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 221 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 368 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सो में होगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। Bluegod Entertainment Ltd ने 2 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी मंगलवार को यह स्टॉक एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेगा। बता दें, कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 33.32 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5.62 रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

