Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week 14 companies will trade ex dividend check details here
14 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex-Dividend, लिस्ट में IRFC भी, यहां चेक करें डीटेल्स

14 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex-Dividend, लिस्ट में IRFC भी, यहां चेक करें डीटेल्स

संक्षेप: Dividend Stock: अगले हफ्ते 1 कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इन कंपनियों की लिस्ट में आईआरएफसी, वारी एनर्जी, टेक महिंद्रा आदि है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। साथ ही जानते हैं योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कितना डिविडेंड देगी।

Sun, 19 Oct 2025 04:10 PMTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Dividend Stock: अगले हफ्ते 1 कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इन कंपनियों की लिस्ट में आईआरएफसी, वारी एनर्जी, टेक महिंद्रा आदि है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। साथ ही जानते हैं योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कितना डिविडेंड देगी।

20 अक्टूबर 2025

ओबेरॉय रिएल्टी लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है।

रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 0.5 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया जाएगा।

टेक महिंद्रा ने हर एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

टिप्स म्यूजिक लिमिटेड की तरफ से हर एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:5 साल में 10000% चढ़ा शेयर, डिफेंस कंपनी ने दिया 28.08 करोड़ रुपये का काम

23 अक्टूबर 2025

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd ने एक शेयर पर 6.5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

केसॉल्वस इंडिया लिमिटेड ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 22.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

24 अक्टूबर 2025

Accelya Solutions India Ltd ने एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Cyient Ltd की तरफ से 4 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है।

डालमिया भारत लिमिटेड ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिवाली के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में हुआ बदलाव

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक शेयर पर 1.05 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Kajaria Ceramics Ltd ने निवेशकों को एक शेयर 8 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

LTIMindtree Ltd की तरफ से एक शेयर पर 22 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया जा रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।