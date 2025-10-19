14 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex-Dividend, लिस्ट में IRFC भी, यहां चेक करें डीटेल्स

संक्षेप: Dividend Stock: अगले हफ्ते 1 कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इन कंपनियों की लिस्ट में आईआरएफसी, वारी एनर्जी, टेक महिंद्रा आदि है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। साथ ही जानते हैं योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कितना डिविडेंड देगी।

Sun, 19 Oct 2025 04:10 PM

Dividend Stock: अगले हफ्ते 1 कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इन कंपनियों की लिस्ट में आईआरएफसी, वारी एनर्जी, टेक महिंद्रा आदि है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। साथ ही जानते हैं योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कितना डिविडेंड देगी।

20 अक्टूबर 2025 ओबेरॉय रिएल्टी लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है।

रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 0.5 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया जाएगा।

टेक महिंद्रा ने हर एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

टिप्स म्यूजिक लिमिटेड की तरफ से हर एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

23 अक्टूबर 2025 ICICI Lombard General Insurance Company Ltd ने एक शेयर पर 6.5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

केसॉल्वस इंडिया लिमिटेड ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 22.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

24 अक्टूबर 2025 Accelya Solutions India Ltd ने एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Cyient Ltd की तरफ से 4 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है।

डालमिया भारत लिमिटेड ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक शेयर पर 1.05 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Kajaria Ceramics Ltd ने निवेशकों को एक शेयर 8 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

LTIMindtree Ltd की तरफ से एक शेयर पर 22 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया जा रहा है।