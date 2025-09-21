this week 11 companies ipo going to open this week check GMP price band etc इस हफ्ते खुल रहे हैं 11 बड़ी कंपनियों के IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड और GMP, आपका है किसी पर दांव, Business Hindi News - Hindustan
इस हफ्ते खुल रहे हैं 11 बड़ी कंपनियों के IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड और GMP, आपका है किसी पर दांव

IPO News Updates: इस हफ्ते 11 मेनबोर्ड कंपनियों के आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं। इस लिस्ट में आनंद राठी शेयर, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स जैसी चर्चित कंपनियां भी शामिल हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:01 AM
22 सितंबर को कौन सी कंपनियों के आईपीओ हो रहे ओपन

1- Atlanta Electricals Ltd

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 687.34 करोड़ रुपये है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 718 रुपये से 754 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड घोषित किया है। इस मेनबोर्ड आईपीओ का लॉट साइज 19 शेयरों का बनाया गया है। जिसके लिए निवेशकों को कम से कम से 14326 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का जीएमपी 137 रुपये प्रति शेयर है।

2- Ganesh Consumer Products IPO

इस आईपीओ का साइज 408.80 करोड़ रुपये है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 306 रुपये से 322 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं लॉट साइज 46 शेयरों का बनाया गया है। मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 14182 रुपये है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

23 सितंबर को ओपन होंगे 4 बड़े आईपीओ

3- Anand Rathi Share IPO

कंपनी आईपीओ के जरिए 745 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 393 रुपये से 414 रुपये प्रति शेयर तय किया है। वहीं, लॉट साइज 36 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14904 रुपये का दांव लगाना होगा। इस मेनबोर्ड आईपीओ का जीएमपी आज 24 रुपये प्रति शेयर है।

4- Seshaasai Technologies IPO

यह आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 402 रुपये से 423 रुपये प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 35 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से 14805 रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट करना होगा। जीएमपी की बात करें तो आज यह 115 रुपये प्रति शेयर है।

5- Jaro Institute IPO

इस आईपीओ का साइज 450 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने 846 रुपये से 890 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ का लॉट साइज 16 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से 14240 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, मौजूदा समय में आईपीओ का जीएमपी 105 रुपये प्रति शेयर है।

6- Solarworld Energy Solutions IPO

आईपीओ का साइज 490 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 25 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 333 रुपये से 351 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, लॉट साइज 42 शेयरों का है। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 14742 रुपये का करना होगा। बता दें, आईपीओ का जीएमपी 56 रुपये प्रति शेयर है।

24 सितंबर को खुलेंगे 3 कंपनियों के आईपीओ

7- Epack Prefab Technologies IPO

आईपीओ का प्राइस बैंड 194 रुपये से 204 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 73 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 14892 रुपये का दांव लगाना होगा। इस आईपीओ का लॉट साइज 504 करोड़ रुपये का है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 14 रुपये के प्रीमियम पर है।

8- BMW Ventures IPO

बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ का साइज 2.34 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ 24 सितंबर से 26 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है।

9- Jain Resource Recycling IPO

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये से 232 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 64 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14848 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

25 सितंबर को खुल रहा 2 आईपीओ

10- Trualt Bioenergy IPO

आईपीओ 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड अभी तय नहीं किया गया है।

11 - Jinkushal Industries IPO

कंपनी ने 115 रुपये से 121 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14520 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 51 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

