साल के अंत में खुल रहे हैं 11 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें तारीख, कीमत

संक्षेप:

Dec 21, 2025 08:44 am IST
IPO News: प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते कई आईपीओ खुल रहे हैं। उसमें एक मेनबोर्ड आईपीओ भी शामिल है। आइए जानते हैं कि कौन सा आईपीओ किस दिन खुलेगा। इनका प्राइस बैंड, साइज सहित अन्य डीटेल्स क्या हैं?

1. गुजरात किडनी (Gujarat Kidney IPO)

यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 250.80 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 22 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों को 24 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मेनबोर्ड सेगमेंट के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 108 रुपये से 114 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

2- Sundrex Oil

कंपनी के आईपीओ का साइज 32.25 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 81 रुपये से 86 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

3- श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ (Shyam Dhani Industries IPO)

आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ का साइज 38.49 करोड़ रुपये का है।

4- Dachepalli Publishers IPO

इस आईपीओ का साइज 40.39 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 40 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इस एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 100 रुपये से 102 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

5- EPW India IPO

कंपनी ने 95 रुपये से 97 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का बनाया गया है। आईपीओ का इश्यू साइज 31.81 करोड़ रुपये निर्धारित है। यह आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा।

6- Apollo Techno Industries IPO

आईपीओ 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ओपन रहेगा। आईपीओ का साइज 47.96 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 123 रुपये से 130 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है।

7- Bai Kakaji Polymers IPO

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 105.17 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 23 दिसंबर को खुलेगा। आईपीओ 26 दिसंबर तक ओपन रहेगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने 177 रुपये से 186 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।

8- Admach Systems IPO

यह आईपीओ 23 दिसंबर से ओपन होने के बाद 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 227 रुपये से 239 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का साइज 42.60 करोड़ रुपये का है।

9- Nanta Tech IPO

यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 23 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 26 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 209 रुपये से 220 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है।

10- Dhara Rail Projects IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 50.20 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 120 रुपये से 126 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

11- E to E Transportation Infrastructure IPO

कंपनी ने 164 रुपये से 174 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ 26 दिसंबर को ओपन हो जाएगा। यह 30 दिसंबर तक खुला रहेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

