इस हफ्ते खुल रहे हैं 10700 करोड़ के IPO, मिलेंगे एक के बाद एक 7 मौके, डीटेल्स

IPO News: आईपीओ के लिहाज से यह हफ्ता काफी व्यस्त रहेगा। एक तरफ लेंसकार्ट का आईपीओ पहले से ही खुला है। तो वहीं दूसरी तरफ 6 कंपनियों के आईपीओ भी खुलने जा रहे हैं। यह कंपनियां 10733.50 करोड़ रुपये जुटाती नजर आएंगी। बता दें, जिन कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं उसमें ग्रो और पाइन लैब्स भी शामिल है।

कल खुलेगा Groww का आईपीओ दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ग्रो का आईपीओ 4 नवंबर से खुल जाएगा। निवेशकों के पास कंपनी के आईपीओ पर 7 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ग्रो में Peak XV Partners, YC Holdings, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जैसी कंपनियों का निवेश है। ग्रो के आईपीओ का साइज 6632.30 करोड़ रुपये है। फ्रेश शेयरों के जरिए यह कंपनी 1060 करोड़ रुपये और ऑफर फार सेल के जरिए यह कंपनी 5572.30 करोड़ रुपये जुटाती हुई नजर आएगी।

पाइन लैब्स का आईपीओ 7 नवंबर को ओपन यह भी मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी प्राइमरी मार्केट से 3900 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। आईपीओ के लिए कंपनी का प्राइस बैंड 120 रुपये से 128 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशकों के पास 7 नवंबर से 11 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। फ्रेश शेयर के जरिए कंपनी 2080 करोड़ रुपये जुटाती हुई नजर आएगी। वहीं, मौजूदा निवेशक 8.23 करोड़ शेयर बेचते हुए नजर आएंगे। बता दें, कंपनी का प्राइस बैंड 210 रुपये से 211 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी का भी आ रहा आईपीओ इस हफ्ते Shreeji Global FMCG का भी आईपीओ खुल रहा है। कंपनी का यह आईपीओ 4 नवंबर को खुल जाएगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 120 रुपये से 125 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। बता दें, इस आईपीओ का साइज 85 करोड़ रुपये का है।

Finbud Financial Services का आईपीओ 6 नवंबर से ओपन हो जाएगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने 140 रुपये से 142 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। यह भी एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है।

Curis Lifesciences का आईपीओ भी 7 नवंबर को खुल रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 27.50 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 120 रुपये से 128 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।