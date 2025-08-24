इस हफ्ते खुल रहे हैं 10 कंपनियों के IPO, फटाफट चेक करें डेट और प्राइस बैंड

IPO News Updates: इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ ओपन रहे हैं। इसमें दो मेनबोर्ड आईपीओ है। वहीं, 8 कंपनियों के एसएमई सेगमेंट में आईपीओ खुल रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

मेनबोर्ड आईपीओ 1- Anlon Healthcare IPO कंपनी के आईपीओ का साइज 26 अगस्त को खुल रहा है। निवेशकों के पास 29 अगस्त तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपये से 91 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड है। कंपनी ने 164 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 14,104 रुपये का दांव लगाना होगा।

2- विक्रम इंजीनियरिंग आईपीओ (Vikran Engineering IPO) यह आईपीओ 26 अगस्त को ओपन होगा। मेनबोर्ड आईपीओ 29 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 92 रुपये से 97 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं, लॉट साइज 148 शेयरों का बनाया गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,616 रुपये का दांव लगाना होगा।

एसएमई सेगमेंट में आईपीओ 3- Globtier Infotech IPO आईपीओ कल यानी 25 अगस्त को खुलेगा। निवेशकों के पास 28 अगस्त तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 72 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 31.05 करोड़ रुपये है।

4- एनआईएस मैनेजमेंट आईपीओ (NIS Management IPO) कंपनी ने आईपीओ के लिए 105 रुपये से 111 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस कंपनी का आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का है। आईपीओ 28 अगस्त तक ओपन रहेगा।

5- Current Infraprojects IPO इस आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 80 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। 26 से 29 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा। बता दें, इस कंपनी का लॉट साइज 1600 शेयरों का है।

6- Sattva Engineering Construction IPO कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 35.38 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 70 रुपये से 75 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

7- ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग आईपीओ (Oval Projects Engineering IPO) कंपनी के आईपीओ का साइज 46.74 करोड़ रुपये का है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 80 रुपये से 85 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। बता दें, आईपीओ का 28 अगस्त से 1 सितंबर तक खुला रहेगा।

8- Sugs Lloyd IPO कंपनी का आईपीओ 29 अगस्त से 2 सितंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 85.66 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 117 रुपये से 123 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं, इस आईपीओ लॉट साइज 1000 शेयरों का है।

9- Snehaa Organics IPO इस आईपीओ का साइज 32.68 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 29 अगस्त को खुलेगा। यह आईपीओ 2 सितंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 115 रुपये से 122 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। बता दें, आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का बनाया गया है।

10- Abril Paper Tech IPO इस आईपीओ का साइज 13.42 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 22 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 29 अगस्त को खुल जाएगा। आईपीओ 2 सितंबर तक खुला रहेगा।