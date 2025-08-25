टाटा की इस कंपनी को मिला नया CEO, अमेजन-रिलायंस से है चुनौती

टाटा डिजिटल जल्द ही सजित शिवानंदन (Sajith Sivanandan) को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने वाली है। वह वर्तमान में जियो मोबाइल डिजिटल सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं और आने वाले हफ्तों में टाटा सन्स के इस डिजिटल आर्म की कमान संभालेंगे।

टाटा डिजिटल जल्द ही सजित शिवानंदन (Sajith Sivanandan) को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने वाली है। वह वर्तमान में जियो मोबाइल डिजिटल सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं और आने वाले हफ्तों में टाटा सन्स के इस डिजिटल आर्म की कमान संभालेंगे।

नए CEO का अनुभव शिवानंदन पहले गूगल के एक टॉप एक्जीक्यूटिव थे, जहां उन्होंने भारत और एशिया-पैसिफिक में कंपनी के पेमेंट्स और 'Next Billion Users' इनिशिएटिव का नेतृत्व किया था। उन्हें कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस को बढ़ाने का गहरा अनुभव है।

क्यों हो रहा बदलाव द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह बदलाव तब हो रहा है जब इस साल की शुरुआत में कंपनी के पिछले सीईओ, नवीन ताहिलियानी ने अपना पद छोड़ दिया था। इसके बाद से टाटा डिजिटल अपनी लीडरशिप और स्ट्रेटजी में बड़े बदलाव कर रही है। खबरों के मुताबिक, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने खुद कंपनी की कमान संभाली हुई थी।

नए CEO की चुनौती शिवानंदन की मुख्य जिम्मेदारी टाटा की e-commerce, क्विक कॉमर्स और डिजिटल सर्विस की रणनीति को मजबूत करना होगी। इन क्षेत्रों में टाटा की प्रतिस्पर्धा अमेजन, फ्लिपकार्ट और Reliance जैसी बड़ी कंपनियों से है। यह नियुक्ति टाटा ग्रुप के उस इरादे को दिखाती है कि वह अपने डिजिटल बिजनेस को स्थिर और मजबूत करना चाहता है। टाटा ग्रुप ने इस खबर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्या करती है कंपनी टाटा डिजिटल भारत के प्रमुख व्यवसाय समूह टाटा ग्रुप की डिजिटल कॉमर्स और सर्विसेज की शाखा है। इसकी स्थापना भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल बिजनेस के निर्माण के उद्देश्य से की गई थी।

टाटा डिजिटल की 2 खास बातें सुपर ऐप टाटा न्यू: टाटा डिजिटल ने 2021 में 'टाटा न्यू' सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसमें बिगबास्केट (किराना), टाटा 1mg (हेल्थकेयर), और टाटा क्लिक (फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स) जैसे ट्रस्टेड ब्रांड्स को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा। हालांकि, यह अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ गया है।