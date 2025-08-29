this stock keen eye on border 2 joly llb 3 like films expert are bullish बॉर्डर 2, जॉली LLB 3, अवतर जैसी फिल्मों से इस स्टॉक को बड़ी उम्मीद, इस महीने 12% चढ़ा भाव, एक्सपर्ट बुलिश, Business Hindi News - Hindustan
बॉर्डर 2, जॉली LLB 3, अवतर जैसी फिल्मों से इस स्टॉक को बड़ी उम्मीद, इस महीने 12% चढ़ा भाव, एक्सपर्ट बुलिश

इस महीने जिन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। उसमें पीवीआर आईएनओएक्स (PVR Inox) से एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस महीने 12 प्रतिशत (28 अगस्त 2025) की तेजी दर्ज की गई है।

Tarun Pratap Singh मिंटFri, 29 Aug 2025 01:57 PM

Tarun Pratap Singh मिंटFri, 29 Aug 2025 01:57 PM
बॉर्डर 2, जॉली LLB 3, अवतर जैसी फिल्मों से इस स्टॉक को बड़ी उम्मीद, इस महीने 12% चढ़ा भाव, एक्सपर्ट बुलिश

इस महीने जिन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। उसमें पीवीआर आईएनओएक्स (PVR Inox) से एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस महीने 12 प्रतिशत (28 अगस्त 2025) की तेजी दर्ज की गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इससे पहले जुलाई के महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। बता दें, सेंसेक्स इंडेक्स अगस्त के महीने में 1 प्रतिशत गिरा है। बता दें, आज तीसरा कारोबारी दिन है जब पीवीआर आईएनओएक्स के शेयरों में गिरावट आई है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से घरेलू बाजार इस समय दबाव है।

पीवीआर आईएनओएक्स शेयर प्राइस का ट्रेंड कैसा?

इस साल कंपनी के शेयरों में 28 अगस्त तक के डाटा के अनुसार 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत लुढ़का है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 825.65 रुपये और 52 वीक हाई 1748.25 रुपये है।

क्या इस स्टॉक पर दांव लगाना रहेगा सही?

इस स्टॉक पर नजर रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक पर दांव लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में बॉक्स ऑफिस बॉर्डर 2, जॉली एलएलबी 3, अवतर सहित कई बड़ी फिल्में दस्तक दे रही हैं। जिसका फायदा इस कंपनी को हो सकता है। ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने पीवीआर आईएनओएक्स को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1380 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि 28 प्रतिशत की तेजी की ओर इशारा कर रहा है।

आनंद राठी शेयर के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल कहते हैं कि ट्रेडर और निवेशक इस स्टॉक को अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर तेजी जारी रही तो शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक 1200 रुपये के लेवल तक जा सकता है। वहीं, 1060 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1114.50 रुपये के आस-पास पर ट्रेड कर रहे थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

