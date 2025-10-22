6 महीने में ही इस शेयर में 391% की अद्भुत उछाल, अनजान से चर्चित कंपनी तक सफर

संक्षेप: पिछले छह महीनों में स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के शेयरों में 391% का अविश्वसनीय उछाल आया है। यह कंपनी रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसें बनाती है। यह एक अनजानी कंपनी से भारत के चर्चित मिडकैप शेयरों में बदल गई है।

पिछले छह महीनों में स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के शेयरों में 391% का अविश्वसनीय उछाल आया है। यह कंपनी रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसें बनाती है। यह एक अनजानी कंपनी से भारत के चर्चित मिडकैप शेयरों में बदल गई है। यह उछाल सिर्फ निवेशकों के उत्साह का नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक गैस और फ्लोरोकेमिकल्स सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

मंगलवार को इसमें 5 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई और यह 355.30 रुपये पर बंद हुआ। छह महीने पहले इस शेयर की कीमत केवल 72.36 रुपये थी। इसका 52 हफ्ते का हाई 423.80 रुपये और लो 60 रुपये है।

गैसों की दुनिया में बदलाव टेक्नोलॉजी की तरह, गैसों की दुनिया में भी एक बदलाव हो रहा है। पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले कंपाउंड (जैसे CFC और HCFC) की जगह अब नई, पर्यावरण के अनुकूल गैसें (जैसे HFO) ले रही हैं। इन नई गैसों से ओजोन लेयर को नुकसान नहीं होता और ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता भी कम होती है, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी गैस मार्केट में तेजी लाइव मिंट की खबर के मुताबिक भारत का फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी गैस मार्केट 2024 से 2029 के बीच 16-18% की सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर इसकी मुख्य वजह हैं। इस बाजार पर मुख्य रूप से चार कंपनियों (SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोरोइन और स्टैलियन) का कब्जा है, जिनका कुल हिस्सा लगभग 78% है। स्टैलियन का हिस्सा करीब 10% है।

स्टैलियन की खास बातें स्टैलियन रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसों की एक विशेष कंपनी है। यह गैसों को शुद्ध करने, उन्हें मिलाने और सिलिंडरों में भरने का काम करती है। हालांकि यह अभी तक बेस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, लेकिन इसके ऑपरेशन 15 उद्योगों (जैसे ऑटोमोटिव, फार्मा, रक्षा, सोलर पावर) में 40 से अधिक गैसों को कवर करते हैं।

स्टैलियन की लगभग 60% गैसें कई कामों में आ सकती हैं। एक ही गैस शुद्धता के आधार पर रेफ्रिजरेंट, ब्लोइंग एजेंट या प्रोपेलेंट का काम कर सकती है। देशभर में इसकी फैक्ट्रियां हैं और कंपनी का दावा है कि वैश्विक कमी के दौरान भी उसकी सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आई। 10% बाजार हिस्सेदारी के साथ, स्टैलियन भारत की अग्रणी रेफ्रिजरेंट गैस कंपनियों में से एक है।

स्टैलियन ने रणनीतिक रूप से 'आफ्टर मार्केट' सेगमेंट (मरम्मत और रख-रखाव का बाजार) पर फोकस किया है, जो उद्योग की 80% मांग का स्रोत है और यह OEM की आपूर्ति से कहीं अधिक मुनाफा देता है। इसके करीब 60-70% बिजनेस में नकदी का प्रवाह अच्छा है और कीमतों पर नियंत्रण रहता है।

उछाल के पीछे के कारण निवेशकों का उत्साह स्टैलियन की आक्रामक विस्तार योजनाओं से आ रहा है। कंपनी आगे और पीछे दोनों तरफ विस्तार (इंटीग्रेशन) कर रही है, जिससे यह रेफ्रिजरेंट वैल्यू चेन में पूरी तरह एकीकृत होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बन सकती है।

कंपनी आंध्र प्रदेश के मंबट्टू और महाराष्ट्र के खलापुर में दो नए प्लांट लगाकर अपनी क्षमता दोगुनी कर रही है। मंबट्टू की फैक्ट्री स्टैलियन के HFO और स्पेशलिटी गैसों के बिजनेस में एंट्री का आधार होगी। ये गैसें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं।

स्टैलियन को एक बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पेटेंट एक्सेस से मिला है। हनीवेल के साथ साझेदारी के चलते, स्टैलियन चेमूर्स (पूर्व में DuPont) के साथ भारत में HFO बेचने वाली दो अधिकृत कंपनियों में से एक है। जब तक यह पेटेंट खत्म नहीं होता, कोई अन्य भारतीय कंपनी HFO नहीं बना या बेच सकती।

मंबट्टू प्लांट हीलियम और सेमीकंडक्टर गैसों का भी काम करेगा। खलापुर की फैक्ट्री अपग्रेड होने के बाद हर साल 1,200 मीट्रिक टन लिक्विड हीलियम प्रोसेस करेगी, जिससे स्टैलियन भारत की चुनिंदा हीलियम सप्लायर कंपनियों में शामिल हो जाएगी। कंपनी ने सिलिंडर भरने का मानक भी बढ़ा दिया है, जिससे हर सिलिंडर में 50% अधिक गैस आती है। भारत में अभी केवल Linde कंपनी ही यह मानक पूरा करती है।

अब मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम डिस्ट्रीब्यूशन,ब्लेंडिंग और पैकिंग में पहले से मजबूत स्टैलियन अब अपने कच्चे माल (बेस मॉलिक्यूल्स) खुद बनाने की ओर बढ़ रही है। कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता किया है और भीलवाड़ा में 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 10,000 टन R-32 रेफ्रिजरेंट बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। जुलाई 2026 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और पूरी क्षमता पर यह फैक्ट्री सालाना 500 से 700 करोड़ रुपये का राजस्व दे सकती है।

यह प्लांट R-32 के अलावा 410A, 404A, 454B और 513A जैसे ब्लेंड भी बनाएगा। स्टैलियन अगले 18 महीनों में अपने पोर्टफोलियो में दो और केमिकल्स जोड़ने की योजना बना रही है।

मजबूत होते वित्तीय आंकड़े वित्त वर्ष 2026 कीपहली छमाही में, कंपनी का राजस्व साल दर साल 52% बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह बिक्री बढ़ना और उत्पादों का मिश्रण बेहतर होना है। कंपनी का मुनाफा (EBIDTA मार्जिन) बढ़कर 13.9% हो गया और शुद्ध लाभ (PAT) 144% बढ़कर 22 करोड़ रुपये हो गया। प्रबंधन इस साल के राजस्व लक्ष्य 430 करोड़ रुपये को पूरा करने को लेकर आश्वस्त है। नई फैक्ट्रियों से अगले दो सालों में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान मिलने की उम्मीद है।

स्टैलियन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030 तक उसका राजस्व छह गुना बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये हो जाएगा। क्षमता विस्तार, स्पेशलिटी गैसों में विविधता और ऑपरेशनल दक्षता इसकी वजह होंगी।