24वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, हर शेयर पर ₹37 का फायदा, रिकॉर्ड डेट 30 दिन के अंदर

Dividend Stock: अम्बिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (Ambika Cotton Mills Ltd) ने एक बार फिर से डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। यह 24वीं बार है जब कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। हालांकि, इस साल पहली बार कंपनी ने डिविडेंड देने का फैसला किया है। योग्य निवेशकों को हर शेयर पर 37 रुपये का लाभांस कंपनी दे रही है।

1 शेयर पर 37 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी कंपनी ने 30 अगस्त को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 37 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया है। अम्बिका कॉटन मिल्स लिमिटेड ने कहा है कि इस डिविडेंड के लिए 20 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी जिन निवेशकों का नाम इस दिन कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

2002 में पहली बार कंपनी ने दिया था डिविडेंड अम्बिका कॉटन मिल्स लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को 2002 में डिविडेंड दिया था। कंपनी ने एक शेयर पर 1.2 रुपये का डिविडेंड तब निवेशकों को बांटा था। वहीं, आखिरी बार कंपनी 20 सितंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2011 में कंपनी 3 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। हालांकि, इस कंपनी ने एक बार भी अभी तक बोनस शेयर निवेशकों को नहीं दिया है।

शेयर बाजार में कैसा बीता एक साल? शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 1.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 1411.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों में 6.80 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव लगभग 17 प्रतिशत गिरा है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक महज 96 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 102 प्रतिशत की तेजी से भी कम है।