this state has the highest cash transactions what does the rbi इस राज्य में सबसे अधिक होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्या कह रही RBI की रिपोर्ट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this state has the highest cash transactions what does the rbi

इस राज्य में सबसे अधिक होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्या कह रही RBI की रिपोर्ट

गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल और सिक्किम में प्रति व्यक्ति नकदी निकासी सबसे ज्यादा दर्ज हुई। इन राज्यों में सालाना प्रति व्यक्ति नकद निकासी 11,831 से लेकर 1,02,757 रुपये के बीच है।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमWed, 1 Oct 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
इस राज्य में सबसे अधिक होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्या कह रही RBI की रिपोर्ट

अरुण चट्ठा

भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की भूमिका सबसे अहम रही है। मौजूदा समय में देश में करीब 42 करोड़ लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर रहे है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम होती दिखाई देती है, लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली समेत कुछ राज्यों में नकदी के जरिए लेनदेन अधिक है। दिल्ली उन राज्यों में शामिल है, जहां पर नकदी और यूपीआई के जरिए लेनदेन सबसे अधिक होता है।

हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मासिक रिपोर्ट में यूपीआई को लेकर किए गए अध्ययन को प्रकाशित किया है। अध्ययन बताता है कि गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल और सिक्किम में प्रति व्यक्ति नकदी निकासी सबसे ज्यादा दर्ज हुई। इन राज्यों में सालाना प्रति व्यक्ति नकद निकासी 11,831 से लेकर 1,02,757 रुपये के बीच है।

इतना ही नहीं, दिल्ली उन राज्यों में भी शामिल है, जहां पर यूपीआई के जरिए लेनदेन सबसे अधिक है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति यूपीआई लेनदेन सबसे ज्यादा हैं। इन राज्यों में यूपीआई लेनदेन की संख्या प्रति व्यक्ति 5.1 से लेकर 205.6 तक है।

अध्ययन में औसत यूपीआई लेनेदेन का आकलन कुल जनसंख्या को एक वर्ष में हुए यूपीआई लेन-देन की संख्या से भाग देने के बाद निकाला गया। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड) में अभी तक नकदी पर निर्भरता अधिक है और यूपीआई का उपयोग अपेक्षाकृत कम है।

नकद निकासी के पीछे अहम कारण

रिपोर्ट में उन कारणों का भी उल्लेख किया गया है, जिसके चलते लोग नकद निकासी सबसे अधिक कर रहे हैं। अध्ययन में पाया गया कि पर्यटन और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के चलते कुछ राज्यों में नकदी को ही स्वीकार किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर नकद में लेनदेन ज्यादा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी पर निर्भरता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बुजुर्ग आबादी, सुरक्षा संबंधी बाधाएं और कारोबार से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं।

दिल्ली के मामले में दो अहम कारण है। बुजुर्ग आबादी सुरक्षा के चलते नकदी में लेनदेन को प्राथमिकता देती है। वहीं, दिल्ली के अंदर कई कारोबार ऐसे हैं, जिसमें नकदी को स्वीकार किया जाता है। खासकर बाजारों में होने वाली खरीदारी के दौरान काफी लोग नकदी में कारोबार करते हैं।

वर्ष वॉल्यूम (करोड़) मूल्य (लाख करोड़)

2016-17 2 0.1

2017-18 92 1.1

2018-19 539 9

2019-20 1,252 21

2020-21 2,233 41

2021-22 4,596 84

2022-23 8,371 139

2023-24 13,113 201

2024-25 18,586 260

यूपीआई का अब तक का सफर

- वर्ष 2017 में सिर्फ तीन करोड़ उपयोगकर्ता, आज 42 करोड़ से अधिक।

- डिजिटल लेनदेन का आज 80 फीसदी सिर्फ यूपीआई के जरिए हो रहा।

- 60 फीसदी से अधिक लेनदेन 500 रुपये तक के टोकन साइज का।

- 27 फीसदी लेनदेन 200-2000 रुपये तक के टोकन साइज में।

- 23 फीसदी लेनदेन 2000 रुपये से अधिक के टोकन साइज का।

UPI Digital Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।