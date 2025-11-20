Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this small stock has stunned even the biggest names, soaring 585 percent this year and setting a new record today
इस छोटे शेयर ने बड़े-बड़ों के काटे कान, इस साल 585% की भरी उड़ान, आज बना डाला नया रिकॉर्ड

इस छोटे शेयर ने बड़े-बड़ों के काटे कान, इस साल 585% की भरी उड़ान, आज बना डाला नया रिकॉर्ड

संक्षेप: स्पाइस लाउंज फूड्स वर्क कंपनी के शेयर की कीमत गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। शेयर ₹65.53 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 5% की बढ़त है। यह शेयर लगातार सातवें दिन भी अपर सर्किट सीमा तक पहुंचा।

Thu, 20 Nov 2025 01:49 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्पाइस लाउंज फूड्स वर्क कंपनी के शेयर की कीमत गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। शेयर ₹65.53 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 5% की बढ़त है। यह शेयर लगातार सातवें दिन भी अपर सर्किट सीमा तक पहुंचा। शेयर ने गुरुवार को NSE पर ₹65 की कीमत पर शुरुआत की, जबकि बुधवार को इसकी कीमत ₹62.41 थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निवेशकों को मिले शानदार मुनाफे

इस छोटी कंपनी के शेयर ने तेजी से रैली दिखाई है, जिससे निवेशकों को भारी फायदा हुआ है। पिछले पाँच ट्रेडिंग सेशन में स्पाइस लाउंज फूड्स वर्क के शेयरों में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। इस शेयर ने केवल छह महीनों में 264.26% और इस साल अब तक 585.46% का शानदार रिटर्न दिया है, जिससे यह एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है।

दूसरी तिमाही के बेहतरीन नतीजे

15 नवंबर को कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 की तिमाही में उसका कुल मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के ₹0.83 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ₹3.4 करोड़ हो गया, जो 300% की वृद्धि है। इस दौरान कंपनी की आय ₹18 करोड़ से बढ़कर ₹46.20 करोड़ हो गई, जो 158% का इजाफा है। कंपनी का EBITDA (ऑपरेटिंग प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पैमाना) भी ₹4.15 करोड़ रहा, जो कंपनी की मजबूत स्थिति को दिखाता है।

इस कंपनी को खरीदा

29 अक्टूबर को कंपनी ने घोषणा की कि उसने Rightfest Hospitality LLP की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह कदम भारत के तेजी से बदलते डाइनिंग और फूड सेक्टर में कंपनी के विस्तार को दर्शाता है। कंपनी के चेयरपर्सन ने कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

क्या करती है कंपनी

स्पाइस लाउंज फूड्स वर्क का पहले नाम शालीमार एजेंसीज लिमिटेड था, जिसे अगस्त 2025 में बदला गया। कंपनी अब फूड सर्विस और IT उद्योगों में काम करती है। इसके पास बफेलो वाइल्ड विंग्स और विंग जोन जैसे ब्रांड्स के फ्रेंचाइज़ी अधिकार हैं और साथ ही यह Blaze Kebabs, Xora और Sunburn Union जैसे अपने ब्रांड्स भी चलाती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Stocks Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।