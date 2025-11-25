Hindustan Hindi News
₹50 से कम के इस स्मॉल-कैप शेयर ने मचाई धूम, यूपी में 250 करोड़ के निवेश की घोषणा

Tue, 25 Nov 2025 11:24 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
पावना इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को लगभग 14 प्रतिशत की तेजी आई। यह उछाल कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा के बाद आया। इस समझौते से ऑटो-कंपोनेंट्स निर्माता कंपनी के विस्तार की योजना का पता चलता है। कंपनी ने यह जानकारी 24 नवंबर, 2025 को बीएसई और एनएसई को दायर एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी।

इस बीच, भारतीय शेयर बाजार आज के कारोबार में लगभग 0.15 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ उतार-चढ़ाव भरा रहा। इस बीच सवा 11 बजे के करीब पावना इंडस्ट्रीज में केवल 2.34 पर्सेंट की तेजी रह गई थी। शेयर 31 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था।

निवेश और रोजगार की योजना

रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, पावना इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में एक नए प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए अगले 3 से 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। पूंजी निवेश के साथ-साथ, कंपनी का लक्ष्य लगभग 500 लोगों को रोजगार देना है, जिससे राज्य में उसके विनिर्माण पैरों को मजबूती मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका

पावना इंडस्ट्रीज ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन में राज्य सरकार का समर्थन भी शामिल है। फाइलिंग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तावित परियोजना की स्थापना में सहायक की भूमिका निभाएगी। सरकार जरूरी अनुमति, पंजीकरण, मंजूरी और क्लीयरेंस दिलवाने में मदद करेगी। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन (Incentives) को हासिल करने में भी सहायता करेगी।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

इस खबर के बाद इस स्मॉल-कैप शेयर ने 13.7 प्रतिशत की उछाल के साथ 35 रुपये का डे हाई छुआ। हालांकि, यह अभी भी जनवरी 2025 में छुए गए अपने 52-हफ्ते के उच्चस्तर 58.44 रुपये से 40 प्रतिशत नीचे है। वहीं, इसने मार्च 2025 में 29.52 रुपये का 52-हफ्ते का निचला स्तर छुआ था। पिछले कुछ समय से यह शेयर दबाव में रहा है। यह पिछले 1 साल में 44 प्रतिशत, 6 महीने में 21 प्रतिशत, 3 महीने में 28 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

