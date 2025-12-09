₹25 से कम का यह छोटा शेयर मचा रहा धमाल, पस्त मार्केट में 16% उछला

संक्षेप: Stock of the Day: शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद मंगलवार को 25 रुपये से भी कम का एक छोटा शेयर खूब उछल रहा है। जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर अपने निवेशकों को आज नुकसान करा रहे हैं, वहीं यह छोटकू उन्हें मालामाल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर की।

Stock of the Day: शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद मंगलवार को 25 रुपये से भी कम का एक छोटा शेयर खूब उछल रहा है। जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर अपने निवेशकों को आज नुकसान करा रहे हैं, वहीं यह छोटकू उन्हें मालामाल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर की, जिनकी कीमतों में 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई। यह उछाल कंपनी को बीएसई से मिली एक मंजूरी के बाद आया है। बीएसई ने कंपनी को 31 करोड़ 68 लाख नए शेयर 23.06 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर प्रीफेरेंशियल इश्यू के जरिए जारी करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिग्रहण के लिए है शेयर आवंटन इन शेयरों को जारी करने का मकसद एम/एस एआईएस एनीवेयर कंपनी का अधिग्रहण करना है। जारी किए जाने वाले इन शेयरों का आवंटन श्रीमती जानकी यारलगड्डा (14 करोड़ 10 लाख 75 हज़ार शेयर) और एम/एस सिराज होल्डिंग्स एलएलसी (17 करोड़ 57 लाख 25 हजार शेयर) के बीच किया जाएगा।

बोर्ड बैठक तय शेयरों के अलॉटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिसंबर, 2025 को बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई है। कंपनी को सभी लागू नियमों का पालन करना होगा और आवंटन के 20 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग आवेदन देना होगा।

बीएसई ने जताई कुछ शर्तें बीएसई द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सेबी के नियमों सहित सभी संबंधित कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

साथ ही, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के नियम 167(6) सहित सभी लागू प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी की है।

56 देशों में विस्तार की योजना कंपनी ने हाल ही में अपने एआई-संचालित स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम को 56 राष्ट्रमंडल देशों में विस्तारित करने की योजना की घोषणा की है, जहां 957.30 अरब डॉलर का बाजार उपलब्ध है। इस विस्तार में ब्लूबायो (बायोबैंकिंग और डायग्नोस्टिक्स), ब्लूहेल्थ (डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म) और बायोस्टेर (पर्यावरणीय सुरक्षा) शामिल हैं।

कॉमनवेल्थ संघों का समर्थन कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा समर्थित, जिनमें कुल मिलाकर 15 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवर शामिल हैं, कंपनी का लक्ष्य राष्ट्रमंडल देशों के बीच साझा भाषा, नियामक ढांचे और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके तेजी से कार्यान्वयन करना और स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों का समाधान करना है।

आज का शेयर भाव ब्लू क्लाउड सोफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर का भाव आज बीएसई पर 20.88 रुपये पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान शेयर ने 24.20 रुपये का उच्चस्तर और 20.06 पैसे रुपये का निचला स्तर छुआ।