AI के दम पर चमका यह शेयर, महज 6 महीने में निवेशकों को 178% का मुनाफा, आज नए शिखर पर

नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर 3 अक्टूबर, 2025 को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शेयर की कीमत ₹4,257.90 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग 5% की तेजी दर्शाता है। इसने दिन के दौरान ₹4,315.90 का नया रिकॉर्ड भी बनाया।

Fri, 3 Oct 2025
नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर 3 अक्टूबर, 2025 को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शेयर की कीमत ₹4,257.90 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग 5% की तेजी दर्शाता है। इसने दिन के दौरान ₹4,315.90 का नया रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले एक साल में इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी कीमत ₹1,251.55 के निचले स्तर से बढ़कर अब इस ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। एक साल में इसने 76 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है।

दमदार रिटर्न

समय के साथ शेयर के शानदार रिटर्न ने निवेशकों को खुश किया है। पिछले एक हफ्ते में ही इसमें 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 6 महीने की अवधि में तो यह 178% से भी अधिक चढ़ चुका है। यानी अगर किसी ने छह महीने पहले इस शेयर में एक लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी कीमत लगभग दो लाख अठहत्तर हजार रुपये हो चुकी होती।

मार्केट कैप भी उछला

कंपनी का मार्केट कैप अब करीब 24,113 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू रहा है। वहीं, इसका P/E रेशियो 187 के स्तर पर है, जो दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में और तेज ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

शानदार रैली की वजह

इस शानदार रैली की वजह कंपनी द्वारा AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हासिल बड़े ऑर्डर हैं। इनमें 450 करोड़ रुपये और 1,734 करोड़ रुपये के सॉवरेन AI ऑर्डर शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के राजस्व और मुनाफे में भी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसने निवेशकों का भरोसा और गहरा किया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

