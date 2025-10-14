₹3 से भी कम के इस शेयर ने मचाया धमाल, आज के ये रहे टॉप-3 गेनर स्टॉक्स
Top Gainers Stocks: शेयर मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव के बीच आज मंगलवार 14 अक्टूबर को 3 रुपये से भी कम का एक शेयर एनएसई पर टॉप गेनर है। दूसरे और तीसरे नंबर पर जो शेयर हैं, उनकी कीमत भी 100 रुपये से कम हैं। 3 आई इन्फोटेक आरई जैसा छोटा शेयर आज बड़ा ध्माल मचा रहा है। इसमें 19.47 पर्सेंट की बंपर उछाल है और यह 2.26 रुपये पर पहुंच गया है। एनएसई टॉप गेनर्स की लिस्ट में यह पहले नंबर पर है।
3 आई इन्फोटेक आरई का ट्रेडेड वॉल्यूम आज 4.70 लाख है। जबकि, ट्रेडेड वैल्यू ₹ 0.10 करोड़ है। इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 8.60 करोड़ रुपये है। इसका 52 हफ्ते का हाई 7 अक्टूबर 2025 को 3.00 रुपये का था। जबकि, लो 1.26 रुपये, जो इसी महीने 9 अक्टूबर को दर्ज किया गया।
वी विन लिमिटेड
दूसरे नंबर पर वी विन लिमिटेड है। यह स्टॉक 12 बजे के करीब 16.89 पर्सेंट की तेजी के साथ 69.89 पर ट्रेड कर रहा था। वी विन का आज ट्रेडेड वॉल्यूम 2.35 लाख और वैल्यू ₹1.63 करोड़ है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका 20.60 करोड़ रुपये है। 2 जनवरी 2025 को इसने 98.90 रुपये का लेवल टच किया था, जो 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, इस अवधि में लो की बात करें तो यह स्टॉक 18 मार्च 2025 को 37.70 रुपये पर आ गया था।
कोठारी प्रोडक्टस लिमिटेड
तीसरे नंबर पर कोठारी प्रोडक्टस लिमिटेड है। आज इसमें 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। यह स्टॉक 95 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम 7.37 लाख और वैल्यू 7.03 करोड़ रुपये है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 564.88 करोड़ और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 141.48 करोड़ रुपये है। इसका 52 हफ्ते का हाई 23 दिसंबर 2024 को मिला था, जब यह 111 रुपये के लेवल को टच किया था। इसका 52 हफ्ते का लो 60.91 रुपये है, जो 4 मार्च 2025 को बनाया था।