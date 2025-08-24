इस रेलवे सेक्टर की कंपनी को राजस्थान से मिला 13.16 करोड़ रुपये का काम, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर राजस्थान से मिला है। इसकी जानकारी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त, दिन रविवार को एक्सचेंज को दिया है।

13.16 करोड़ रुपये का मिला है काम कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि RailTel Corporation of India Ltd को लेकर राजस्थान के राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को 13.16 करोड़ रुपये का काम मिला है। बता दें, कंपनी यह वर्क ऑर्डर 23 अगस्त को अवार्ड हुआ है।

शेयर बाजार में रेलटेल कॉरपोरेशन का प्रदर्शन कैसा? बीएसई में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर 1.95 प्रतिशत की गिरावट के बाद 354.50 रुपये के लेवल पर था। बीते 1 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 516.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 265.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11,377.27 करोड़ रुपये का है।

2 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 103 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 271 प्रतिशत बढ़ा है।

इसी महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर इसी महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। कंपनी शेयर बाजार में 13 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 85 पैसे का डिविडेंड मिला था। उससे पहले अप्रैल के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, 2024 में कंपनी 2 बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे।