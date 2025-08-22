this railway stock became a rocket after an order of Rs 103 crore also got the gift of dividend ₹103 करोड़ के ऑर्डर से रॉकेट बना यह रेलवे स्टॉक, डिविडेंड का भी तोहफा, Business Hindi News - Hindustan
₹103 करोड़ के ऑर्डर से रॉकेट बना यह रेलवे स्टॉक, डिविडेंड का भी तोहफा

भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी के बीच मिड-कैप रेलवे स्टॉक टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में 4% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। कंपनी को लीप ग्रेन रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 103.16 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:12 AM
भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी के बीच मिड-कैप रेलवे स्टॉक टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में 4% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। कंपनी को लीप ग्रेन रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 103.16 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह ऑर्डर BCBFG वैगनों और BVCM ब्रेक वैन की सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर को पाने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई।

डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने 75% डिविडेंड (0.75 रुपये प्रति शेयर) देने की सिफारिश की है। कंपनी की अगली AGM 22 सितंबर, 2025 को होगी। अगर AGM में डिविडेंड मंजूर होता है, तो 15 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तक शेयरधारकों के खाते में शेयर होने पर उन्हें डिविडेंड मिलेगा। T+1 सेटलमेंट के तहत निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी है।

शेयर का प्रदर्शन

Texmaco Rail का शेयर शुक्रवार को 149 रुपये के इंट्राडे हाई के साथ 142.05 रुपये के पिछले भाव से 4.9% ऊपर रहा। यह तेजी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट (Sensex 0.69% नीचे) के बावजूद देखने को मिली।

11 बजे के करीब शेयर अपने पिछले बंद भाव की तुलना में 2.32%* बढ़कर 145.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर आज 144.70 से 149.00 रुपये की कीमत रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर में 28.46% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पिछले 5 दिनों में यह 1.33% नीचे रहा है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 29.99 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। 30 जून 2025 तक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 5.52% थी, जो पिछली तिमाही की तुलना में घटी है। इसी अवधि में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की हिस्सेदारी 8.14% थी, जो पिछली तिमाही से कम है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

