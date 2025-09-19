this railway company received a large order from ultratech and its shares surged even in a weak market इस रेलवे कंपनी को अल्ट्राटेक से मिला बड़ा ऑर्डर, कमजोर बाजार में भी उछले शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this railway company received a large order from ultratech and its shares surged even in a weak market

इस रेलवे कंपनी को अल्ट्राटेक से मिला बड़ा ऑर्डर, कमजोर बाजार में भी उछले शेयर

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। कमजोर बाजार में भी इस रेलवे स्टॉक की कीमत खुलने के समय 3 प्रतिशत बढ़ गई। इस तेजी के पीछे अल्ट्राटेक सीमेंट से BCFC वैगनों और ब्रेक वैन के ऑर्डर मिलने की खबर है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:50 AM
टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। कमजोर बाजार में भी इस रेलवे स्टॉक की कीमत 19 सितंबर को खुलने के समय 3 प्रतिशत बढ़ गई। इस तेजी के पीछे अल्ट्राटेक सीमेंट से BCFC वैगनों और ब्रेक वैन के ऑर्डर मिलने की खबर है।

शेयर की कीमत में उछाल

सुबह 9:19 बजे, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग का शेयर NSE पर ₹153 पर कारोबार कर रहा था, जो 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्शाता है। सुबह स्टॉक 150.45 रुपये पर खुला और डे हाई 153 रुपये पर पहुंचा।

ऑर्डर की डिटेल

अल्ट्राटेक सीमेंट ने कंपनी को BCFC वैगनों और ब्रेक वैन के लिए ₹86.85 करोड़ का ऑर्डर दिया है। इन्हें मार्च 2026 तक डिलीवर किया जाना है।

हाल में मिले अन्य ऑर्डर

पिछले हफ्ते, कंपनी को रेल विकास निगम से ₹129.09 करोड़ के ऑर्डर का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला। यह ऑर्डर सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में Yavatmal-Digras सेक्शन पर 2 25 KV ट्रैक्शन ओवर-हेड उपकरणों की डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए है।

अगस्त में, लीप ग्रेनन रेल लॉजिस्टिक ने कंपनी को BCBFG वैगनों और BVCM ब्रेक वैन के लिए ₹103.16 करोड़ का ऑर्डर दिया, जिसे 10 महीनों में डिलीवर किया जाना है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

जून 2025 में समाप्त तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 50 प्रतिशत गिरकर ₹30 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले ₹59.8 करोड़ था। वहीं, राजस्व 16.3% घटकर ₹910.6 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी समय ₹1,088.2 करोड़ था।

52-सप्ताह के हाई और लो

शेयर ने 17 दिसंबर, 2024 को ₹239.65 का 52-सप्ताह का हाई और 07 अप्रैल, 2025 को ₹115.10 का 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ था।

फिलहाल, शेयर अपने 52-सप्ताह के हाई से 36.55% नीचे और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 32.1% ऊपर कारोबार कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप ₹6,073.90 करोड़ है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

