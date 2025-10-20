2 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक ने 5 साल में दिए 414% से ज्यादा रिटर्न

संक्षेप: 2 रुपये से कम के शेयर क्रेटो सिस्कॉन दिवाली के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को अपने हाई लेवल पर पहुंच गए। यह तेजी दिवाली की ट्रेडिंग के दौरान देखने को मिली। कंपनी के शेयर की कीमत उस दिन 1.40 रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसकी न्यूनतम कीमत 1.31 रुपये रही।

Penny Stocks: 2 रुपये से कम के शेयर क्रेटो सिस्कॉन दिवाली के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को अपने हाई लेवल पर पहुंच गए। यह तेजी दिवाली की ट्रेडिंग के दौरान देखने को मिली। कंपनी के शेयर की कीमत उस दिन 1.40 रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसकी न्यूनतम कीमत 1.31 रुपये रही।

बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी 26 अगस्त 2025 को कंपनी के निदेशक मंडल ने बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी। कंपनी ने 2:25 के अनुपात में बोनस शेयर दिए, यानी जिस शेयरधारक के पास 25 शेयर थे, उसे 2 अतिरिक्त शेयर मिले। कुल 5,01,52,205 नए शेयर जारी किए गए, जिनकी कीमत 1 रुपया प्रति शेयर थी।

शेयर प्राइस ट्रेंड सोमवार को कारोबार के बाद क्रेटो सिस्कॉन के शेयर का भाव 1.37 रुपये से बढ़कर 1.39 रुपये हो गया, यानी 1.46% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार के नियमों के अनुसार, इस शेयर के लिए ऊपरी कीमत सीमा 1.64 रुपये और निचली कीमत सीमा 1.10 रुपये तय है।

निवेशकों को मिला छप्परफाड़ रिटर्न पिछले पांच वर्षों में इस कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इसने इस अवधि में 414% से अधिक का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी 17% से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इन शेयरों में 27.52% की बढ़ोतरी हुई है।

52-सप्ताह का हाई और लो इस शेयर ने 9 जून 2025 को अपना 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 2.52 रुपये छुआ था। वहीं, 12 दिसंबर 2025 को यह 0.87 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। कंपनी का मार्केट कैप 20 अक्टूबर 2025 को 94.15 करोड़ रुपये आंका गया।