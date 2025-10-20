Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this penny stock under rs 2 has given over 414 pc return in 5 years
2 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक ने 5 साल में दिए 414% से ज्यादा रिटर्न

2 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक ने 5 साल में दिए 414% से ज्यादा रिटर्न

संक्षेप: 2 रुपये से कम के शेयर क्रेटो सिस्कॉन दिवाली के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को अपने हाई लेवल पर पहुंच गए। यह तेजी दिवाली की ट्रेडिंग के दौरान देखने को मिली। कंपनी के शेयर की कीमत उस दिन 1.40 रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसकी न्यूनतम कीमत 1.31 रुपये रही।

Mon, 20 Oct 2025 05:19 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stocks: 2 रुपये से कम के शेयर क्रेटो सिस्कॉन दिवाली के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को अपने हाई लेवल पर पहुंच गए। यह तेजी दिवाली की ट्रेडिंग के दौरान देखने को मिली। कंपनी के शेयर की कीमत उस दिन 1.40 रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसकी न्यूनतम कीमत 1.31 रुपये रही।

बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी

26 अगस्त 2025 को कंपनी के निदेशक मंडल ने बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी। कंपनी ने 2:25 के अनुपात में बोनस शेयर दिए, यानी जिस शेयरधारक के पास 25 शेयर थे, उसे 2 अतिरिक्त शेयर मिले। कुल 5,01,52,205 नए शेयर जारी किए गए, जिनकी कीमत 1 रुपया प्रति शेयर थी।

शेयर प्राइस ट्रेंड

सोमवार को कारोबार के बाद क्रेटो सिस्कॉन के शेयर का भाव 1.37 रुपये से बढ़कर 1.39 रुपये हो गया, यानी 1.46% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार के नियमों के अनुसार, इस शेयर के लिए ऊपरी कीमत सीमा 1.64 रुपये और निचली कीमत सीमा 1.10 रुपये तय है।

निवेशकों को मिला छप्परफाड़ रिटर्न

पिछले पांच वर्षों में इस कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इसने इस अवधि में 414% से अधिक का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी 17% से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इन शेयरों में 27.52% की बढ़ोतरी हुई है।

52-सप्ताह का हाई और लो

इस शेयर ने 9 जून 2025 को अपना 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 2.52 रुपये छुआ था। वहीं, 12 दिसंबर 2025 को यह 0.87 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। कंपनी का मार्केट कैप 20 अक्टूबर 2025 को 94.15 करोड़ रुपये आंका गया।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
