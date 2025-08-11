this penny stock may be splited into 10 pieces shares hit upper circuit due to rise in profits इस पेनी स्टॉक के हो सकते हैं 10 टुकड़े, मुनाफे में उछाल से शेयरों में लगा अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
इस पेनी स्टॉक के हो सकते हैं 10 टुकड़े, मुनाफे में उछाल से शेयरों में लगा अपर सर्किट

Stock Split: वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स का बोर्ड 2 बड़े प्रस्तावों पर विचार करेगा पहला इक्विटी शेयरों का 1:10 के अनुपात में स्प्लिट। अगर आपके पास एक शेयर है तो वह 10  शेयरों में बदल जाएगा। दूसरा, 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की संभावना। यानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिल सकता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 01:47 PM
इस पेनी स्टॉक के हो सकते हैं 10 टुकड़े, मुनाफे में उछाल से शेयरों में लगा अपर सर्किट

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के बोर्ड की एक बैठक में होने वाले दो अहम फैसलों की खबर से निवेशकों में उत्साह था और शेयर 5% अपर सर्किट तक पहुंच गए। शेयर अब 10.59 रुपये पर पहुंच गए है। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसका बोर्ड दो बड़े प्रस्तावों पर विचार करेगा पहला इक्विटी शेयरों का 1:10 के अनुपात में स्प्लिट। मतलब, अगर आपके पास एक शेयर है तो वह दस शेयरों में बदल जाएगा। दूसरा, 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की संभावना। यानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिल सकता है।

अंतिम मुहर बोर्ड के फैसले, सेबी और शेयरधारकों की मंजूरी पर

कंपनी का कहना है कि ये कदम शेयरों की तरलता (Liquidity) बढ़ाने, शेयरधारकों का आधार (Shareholder Base) व्यापक बनाने और निवेशकों के लिए शेयरों को और ज्यादा सस्ता व सुलभ बनाने के लिए हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर बोर्ड के फैसले, नियामकों (सेबी) और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगी। रिकॉर्ड डेट और इन कार्यवाहियों का पूरा कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

पांच साल में वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स के शेयरों में करीब 537 पर्सेंट की बंपर उछाल दर्ज की गई है। इस अवधि में यह स्टॉक 1.66 रुपये से 10.59 रुपये तक पहुंचा है। पिछले एक साल में भी इसने करीब 45 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल अब तक इसने 4 पर्सेंट से अधिक का निगेटिव रिटर्न भी दिया है। इसका 52 हफ्ते का हाई 15.89 रुपये और लो 6.40 रुपये है।

कंपनी के मुनाफे में बंपर वृद्धि

इस उत्साह की एक बड़ी वजह कंपनी के ताजा नतीजे भी हैं। वेलक्योर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में उसका शुद्ध मुनाफा बढ़कर ₹23.29 करोड़ हो गया। यह बढ़त मजबूत ऑर्डर मिलने की वजह से हुई है। इस दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व ₹299.91 करोड़ रहा।

इससे पहले मार्च 2025 की तिमाही में कंपनी का राजस्व ₹21.21 करोड़ और शुद्ध मुनाफा ₹2.5 करोड़ था। कंपनी ने पिछले साल जून तिमाही (FY25 Q1) के राजस्व का आंकड़ा नहीं दिया है। कंपनी ने कहा कि ये मजबूत नतीजे उसकी व्यावसायिक रणनीतियों, समझदार फैसलों और 'फी-आधारित, एसेट-लाइट' मॉडल की तरफ बढ़ने की प्रतिबद्धता की सफलता दिखाते हैं।

विदेशी सौदों में सफलता

वेलक्योर ने यह भी बताया कि उसने हाल ही में कुल ₹299.91 करोड़ मूल्य के सात एक्सपोर्ट-सोर्सिंग प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इनमें कंपनी ने विदेशी ग्राहकों के लिए विशेष रूप से खरीद एजेंट (Procurement Agent) की भूमिका निभाई है। इससे पहले भी, कंपनी को थाईलैंड की फॉर्च्यून सागर इम्पेक्स कंपनी लिमिटेड से ₹517 करोड़ के एक बड़े वैश्विक सोर्सिंग ऑर्डर का ठेका मिला था।

क्या करती हैं कंपनी

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1992 में हुई थी। पहले यह कंपनी टेबलेट, कैप्सूल, ड्राय सिरप जैसे तरह-तरह की फार्मास्युटिकल दवाओं के उत्पादन और प्रचार पर ध्यान देती थी। उसका उत्पाद विविधता एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, दर्द निवारक और मधुमेहरोधी दवाओं जैसे कई उपचार क्षेत्रों को कवर करती थी, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकती थीं।

