this news about the rules of futures and options caused a stir in the shares of bse and angel one फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के नियम को लेकर आई इस खबर से BSE और एंजल वन के शेयरों में भूचाल, Business Hindi News - Hindustan
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और एंजल वन लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 11 सितंबर को 5% तक की गिरावट देखी गई। यह गिरावट एक एक्सक्लूसिव खबर के बाद आई, जिसमें साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी को लेकर चर्चा थी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:38 PM
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और एंजल वन लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 11 सितंबर को 5% तक की गिरावट देखी गई। यह गिरावट CNBC-TV18 के एक एक्सक्लूसिव खबर के बाद आई, जिसमें साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी को लेकर चर्चा थी। CNBC-TV18 के सूत्रों के अनुसार, SEBI अगले एक महीने के भीतर एक कांसुलेशन पेपर जारी कर सकता है, जिसमें साप्ताहिक F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त करने और मासिक एक्सपायरी की ओर बढ़ने का प्रस्ताव हो सकता है। इस परिवर्तन के लिए एक निर्धारित समयसीमा भी तय की जा सकती है।

एक्सचेंजों पर समान एक्सपायरी की चर्चा

रेग्युलेटर सभी एक्सचेंजों पर समान दिन एक्सपायरी की भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते से ही एक्सचेंजों के साथ इस पर चर्चा शुरू हो सकती है। SEBI की बोर्ड मीटिंग 12 सितंबर, शुक्रवार को होने वाली है।

F&O सेगमेंट में रिटेल निवेश पर प्रतिबंध

सूत्रों के अनुसार, SEBI के परामर्श पत्र में F&O सेगमेंट में रिटेल निवेश पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। इसमें एक निश्चित सीमा तय की जा सकती है।

पिछली बार भी गिरे थे शेयर

बीएसई और एंजेल वन के शेयर 21 अगस्त को भी 9% तक गिरे थे, जब SEBI के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि बढ़ाने की बात कही थी। इस खबर के बाद बुधवार को BSE के शेयर 3% और Angel One के शेयर 4% गिरकर ₹2,242 पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में दोनों शेयरों में क्रमशः 9% और 12% की गिरावट देखी गई है।

SEBI चेयरमैन के पिछले बयान

पिछले महीने, SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने इक्विटी डेरिवेटिव्स की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर बात की थी और कहा था कि जल्द ही इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि किसी भी निर्णय से पहले उद्योग के साथ परामर्श किया जाएगा।

डेरिवेटिव्स पर नियामकीय फोकस

हाल के दिनों में इक्विटी डेरिवेटिव्स क्षेत्र नियामकीय फोकस में रहा है। SEBI ने ट्रेडिंग की मात्रा पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रति एक्सचेंज केवल एक साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति देना और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन तय करना। कुछ बाजार सहभागियों को आशंका है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि बढ़ने से BSE और ब्रोकिंग कंपनियों के वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है।

