this multibagger stock of bajaj group is preparing for a bumper dividend gift the share has jumped 430 pc in 5 years बजाज ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक की डिविडेंड के बंपर सौगात की तैयारी, 5 साल में 430% उछला शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this multibagger stock of bajaj group is preparing for a bumper dividend gift the share has jumped 430 pc in 5 years

बजाज ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक की डिविडेंड के बंपर सौगात की तैयारी, 5 साल में 430% उछला शेयर

Dividend Stock: बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए इंटरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक की तारीख तय की है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 16 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
बजाज ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक की डिविडेंड के बंपर सौगात की तैयारी, 5 साल में 430% उछला शेयर

बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए इंटरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक की तारीख तय की है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 16 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अगर डिविडेंड की घोषणा होती है, तो यह वर्तमान वित्तीय वर्ष (FY26) में इस कंपनी की पहली इंटरिम डिविडेंड होगी।

पिछले डिविडेंड का रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दिया है। हाल ही में, 27 जून 2025 को कंपनी ने ₹28 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। इससे पहले, सितंबर 2024 में ₹65 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड और जून 2024 में ₹21 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया गया था।

साल 2023 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया। सितंबर 2023 में ₹110 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड और जून 2023 में ₹13 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था।

मल्टीबैगर स्टॉक का सफर

बजाज होल्डिंग्स का शेयर भारतीय शेयर बाजार के उन मल्टीबैगर स्टॉक्स में से एक है, जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले पांच सालों में इसके शेयर की कीमत लगभग ₹2,460 से बढ़कर ₹13,099 प्रति शेयर हो गई है, जो लगभग 430% का उछाल है।

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अपने पिछले बंद भाव की तुलना में 13140 रुपये पर कारोबार कर रहा है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने इस साल 9.82% और पिछले 5 दिनों में 0.24% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 3,486.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

30 जून 2025 को बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 6.05% थी। पिछली तिमाही के मुकाबले म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी है। 30 जून 2025 को बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में एफआईआई की हिस्सेदारी 10.31% थी। पिछली तिमाही के मुकाबले एफआईआई की हिस्सेदारी घटी है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Bajaj Stocks Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।