इस मल्टीबैगर स्टॉक को मिला 499.95 करोड़ रुपये का काम, रेलवे सेक्टर से जुड़ा है नया वर्क ऑर्डर

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक अशोक बिल्डकॉम लिमिटेड (Ashoka Buildcon Ltd) को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 499.95 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर से मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 05:37 PM
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक अशोक बिल्डकॉम लिमिटेड (Ashoka Buildcon Ltd) को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 499.95 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर से मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर अशोक बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 0.55 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 182.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कंपनी को इलेक्ट्रिक ट्रैक सिस्टम को अपग्रेड करने का काम मिला है। इसमें डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमिशनिंग का काम है। मौजूदा समय में 1x25 किलोवाट का सिस्टम है। जिसे अपग्रेड करके 2x25 kV करना है। बता दें, अशोक बिल्डकॉम को 24 महीने में यह काम पूरा करना है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने दी जानकारी में कहा था कि उनका नेट प्रॉफिट 217.30 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 44.60 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 150.30 करोड़ रुपये रहा था।

अशोक बिल्डकॉम का रेवन्यू 23.50 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1887 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, EBITDA इस दौरान 599 करोड़ रुपये फ्लैट रहा है।

पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा स्टॉक

अशोक बिल्डकॉम के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल के दौरान 22 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। जबकि सेंसेक्स इस दौरान 0.31 प्रतिशत का मामूली रिटर्न देने में सफल रहा है। 2 साल में अशोक बिल्डकॉम के शेयरों की कीमतों में 79 प्रतिशत और 5 साल में 166 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

