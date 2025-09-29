this mulibagger small stock saw a surge after the adani infra deal अडानी के साथ करार के बाद इस मल्टीबैगर छोटकू शेयर में बंपर उछाल, Business Hindi News - Hindustan
अडानी के साथ करार के बाद इस मल्टीबैगर छोटकू शेयर में बंपर उछाल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:23 AM
Stock Market Updates: वास्कॉन इंजीनियर्स के शेयर की कीमत में सोमवार सुबह कारोबार में 13% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो एक मजबूत खरीदारी के रुख के कारण हुई। यह छोटी कंपनी (स्मॉल-कैप स्टॉक) बीएसई पर 65.93 रुपये प्रति शेयर तक चढ़ गया। यह कीमत इसके 52 सप्ताह के उच्चस्तर 65.98 रुपये से केवल मामूली ही कम है, जो 16 सितंबर 2025 को छुआ गया था।

कारोबार में आई तेजी

शेयर की कीमतों में यह तेजh मजबूत कारोबार (वॉल्यूम) से समर्थन मिला। 29 सितंबर को लगभग 1 करोड़ वास्कॉन इंजीनियर्स के शेयर खरीदे-बेचे गए, जबकि पिछले एक सप्ताह का इसका औसत कारोबार सिर्फ 22 लाख शेयर और पिछले एक महीने का औसत कारोबार 56 लाख शेयर था।

अडानी ग्रुप के साथ करार

वास्कॉन इंजीनियर्स ने घोषणा की है कि उसने अडानी इन्फ्रा (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक करार (एमओयू) किया है। यह पांच साल के लिए एक 'अर्ली एंगेजमेंट मॉडल' के तहत किया गया है, जिसमें वास्कॉन को अडानी की कुछ चुनी हुई परियोजनाओं में डिजाइन के चरण से ही जोड़ा जाएगा। इस समय, मुंबई में लगभग 13.15 मिलियन वर्ग फुट की तीन परियोजनाएं इस मॉडल के तहत चिन्हित की गई हैं।

वास्कॉन का लक्ष्य है कि अडानी ग्रुप की परियोजनाओं से उसे अपने कुल वार्षिक कारोबार का अतिरिक्त 30% हिस्सा मिले। इस सहयोग को एक लंबी साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी समीक्षा हर साल की जाएगी।

शेयर का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

वास्कॉन इंजीनियर्स के शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है।· पिछले एक महीने में इसमें 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि, पिछले छह महीनों में 74% की वृद्धि और पिछले तीन वर्षों में 135% का रिटर्न मिला है। पिछले पांच वर्षों की बात करें तो निवेशकों को इस छोटकू शेयर ने 621% का शानदार रिटर्न दिया है। सुबह 10:00 बजे तक, वास्कॉन इंजीनियर्स का शेयर बीएसई पर 63.88 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 10.35% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

