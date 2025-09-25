this IT stock makes a strong comeback in the market after securing two new orders 2 नए ऑर्डर हासिल कर इस आईटी शेयर की बाजार में धमाकेदार वापसी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this IT stock makes a strong comeback in the market after securing two new orders

2 नए ऑर्डर हासिल कर इस आईटी शेयर की बाजार में धमाकेदार वापसी

न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 25 सितंबर को 6% तक की तेजी आई। यह उछाल कंपनी द्वारा बुधवार शाम घोषित दो नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आया। गुरुवार को न्यूजेन सॉफ्टवेयर का शेयर 918.80 रुपये के भाव पर चल रहा था, जो 5% की बढ़त दर्शाता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:26 AM
share Share
Follow Us on
2 नए ऑर्डर हासिल कर इस आईटी शेयर की बाजार में धमाकेदार वापसी

Stock Market Updates: न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 25 सितंबर को 6% तक की तेजी आई। यह उछाल कंपनी द्वारा बुधवार शाम घोषित दो नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आया। गुरुवार को न्यूजेन सॉफ्टवेयर का शेयर 918.80 रुपये के भाव पर चल रहा था, जो 5% की बढ़त दर्शाता है। हालांकि, यह कीमत इसके 52-सप्ताह के उच्चस्तर 1,798 रुपये से आधी से भी कम है।

पहला ऑर्डर

कंपनी की यूके स्थित सहायक कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के बेल्जियम यूनिट के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील का कुल मूल्य 4.22 मिलियन यूरो (करीब 42 करोड़ रुपये से अधिक) है। न्यूजेन बेल्जियम के एक ग्राहक के लिए एक आधुनिक, क्लाउड-आधारित एंटरप्राइज रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा।

दूसरा ऑर्डर

कंपनी को क्षेमा जनरल इंश्योरेंस से सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कार्यान्वयन और वार्षिक सहायता सेवाओं का ऑर्डर मिला है। इस घरेलू ऑर्डर का मूल्य 21.24 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर पांच साल की अवधि के लिए है।

शेयर का हालिया प्रदर्शन

न्यूजेन सॉफ्टवेयर के शेयरों ने हाल के महीनों में बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। पिछले तीन महीनों में यह शेयर 19% गिरा है, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स में केवल 10% की गिरावट आई है। पिछले 12 महीनों में यह शेयर 29% टूटा है, जबकि आईटी इंडेक्स में 17% की गिरावट दर्ज की गई।

शेयर मार्केट में गिरावट 5वें दिन भी जारी

बता दें शेयर मार्केट में गिरावट 5वें दिन भी जारी है। 11 बजे के करीबबीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स अब 166 अंकों के नुकसान के साथ 81549 के लेवल पर था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 46 अंक नीचे 25010 पर ट्रेड कर रहा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।