6 दिन से टूट रहा था यह IT शेयर, आज दिवाली के दिन अचानक बन गया रॉकेट, 17% उछला

Stock Market Updates: आज दिवाली के दिन एक स्मॉल-कैप कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए। हम बात कर रहे हैं देव इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। कंपनी के शेयर लगातार छह दिनों से गिरावट से जूझ रहे थे और आज अचानक लगभग 17% उछल गए। इस साल के पीछे कंपनी की फंड जुटाने की योजना कंपनी ने सप्ताहांत में 68.17 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह राशि कंपनी एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेज को प्राथमिकता के आधार पर वारंट जारी करके जुटाई जाएगी। ध्यान रहे, एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेज कंपनी का प्रमोटर नहीं है। ये वारंट बाद में 45.45 रुपये प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयरों में बदले जा सकेंगे।

कंपनी का ऑर्डर बुक कंपनी के अनुसार, उसके पास अभी पूरे भारत में विभिन्न सरकारी संस्थाओं से 50 करोड़ रुपये के सक्रिय कार्य आदेश (ऑर्डर) हैं। हाल ही में, कंपनी को राजस्थान सरकार की एक इकाई, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज से एक नया ऑर्डर मिला है। इस परियोजना में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दक्षता बढ़ाने और उन्हें मोबाइल के अनुकूल बनाने का काम शामिल है।

शेयर प्राइस ट्रेंड आज स्मॉल-कैप श्रेणी के इस शेयर ने 16.57% की छलांग लगाते हुए 44.51 रुपये का दैनिक उच्चस्तर छू लिया। इस उछाल के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 235 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। हालांकि, यह तेजी दलाल स्ट्रीट पर कंपनी के लिए एक मुश्किल दौर के बीच आई है।

साल 2025 में अब तक यह शेयर 36% टूट चुका है। वहीं, पिछले एक साल में इसने 28% की गिरावट दर्ज की है। इस शेयर ने 3 जनवरी, 2025 को 76.40 रुपये का 52-सप्ताह का उच्चस्तर और 9 मई, 2025 को 35.26 रुपये का 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ था।

बता दें देव इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। यह क्लाउड, ऑटोमेशन और डेटा का उपयोग करके व्यवसायों के लिए अपग्रेडेड सॉल्यशन मुहैया कराती है।