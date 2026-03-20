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HDFC Bank के शेयरों को खरीदने का क्या यह है सही समय? एक्सपर्ट को 59% की तेजी की उम्मीद

Mar 20, 2026 02:08 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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HDFC Bank के शेयरों में आज शुक्रवार को एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत आज टूट चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक हुए इस्तीफे के बाद शेयर 5 प्रतिशत लुढ़क गया था।

HDFC Bank के शेयरों को खरीदने का क्या यह है सही समय? एक्सपर्ट को 59% की तेजी की उम्मीद

HDFC Bank के शेयरों में आज शुक्रवार को एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत आज टूट चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक हुए इस्तीफे के बाद शेयर 5 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। मैनजमेंट मिल रहे लगातार आश्वासन के बावजूद भी HDFC Bank के शेयरों में गिरावट पर ब्रेक नहीं लग रहा है। मौजूदा समय में इस बैंक के शेयर दवाब में हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स की मानें तो आने वाले समय में यह बैंकिंग स्टॉक मोटा रिटर्न दे सकता है। चर्चित ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग स्टॉक 1240 रुपये तक जा सकता है। जोकि मौजूदा स्तर से 59 प्रतिशत अधिक है।

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4 हफ्तों से हो रही बिकवाली

एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बीते 4 हफ्तों से बिकवाली देखने को मिल रही है। इस हफ्ते दिग्गज प्राइवेट बैंक का शेयर 4.4 प्रतिशत टूट चुका है। इससे पहले पिछले हफ्ते यह बैंकिंग स्टॉक 4.7 प्रतिशत नीचे गिर गया था। यह लगातार चौथा हफ्ता है जब एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 6 में से 5 हफ्तों में HDFC Bank का शेयर नीचे ही आया है।

चार्ट पर ‘ओवरसोल्ड’ की स्थिति

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में एचडीएफसी का शेयर ‘ओवलसोल्ड’ जोन में है। बैंक का RSI इस समय 24 है। 30 की नीचे आने का मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड की स्थिति में पहुंच गया है।

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एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम

ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने एचडीएफसी बैंक के शेयरों को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 1240 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि मौजूदा स्तर से 59 प्रतिशत अधिक है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी एचडीएफसी बैंक के शेयरों को खरीदने की ही सलाह दी है। इस ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले समय में स्टॉक 39 प्रतिशत तक चढ़ेगा।

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आज फिर से लुढ़का है HDFC Bank का शेयर

बीएसई में आज शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक का शेयर 788 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में बैंक का शेयर 778.80 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया था। बता दें, एचडीएफसी बैंक का 52 वीक लो लेवल 772 रुपये है। वहीं, 52 वीक हाई 1020.35 रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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