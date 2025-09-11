इस सरकारी रेलवे कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, फिर भी शेयर की है सुस्त चाल

रेलवे पीएसयू के शेयर रेल विकास निगम लिमिटेड ने गुरुवार को ऑर्डर बुक अपडेट पर सुबह के कारोबार में तेजी दर्ज की, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। इस ऑर्डर की कुल लागत ₹169,48,95,146 (यानी ₹169.48 करोड़) रखी गई है, जिसमें सभी टैक्सेज भी शामिल हैं।

रेलवे पीएसयू के शेयर रेल विकास निगम लिमिटेड ने गुरुवार को ऑर्डर बुक अपडेट पर सुबह के कारोबार में तेजी दर्ज की, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। इस ऑर्डर की कुल लागत ₹169,48,95,146 (यानी ₹169.48 करोड़) रखी गई है, जिसमें सभी टैक्सेज भी शामिल हैं।

वहीं, आज यानी गुरुवार को RVNL के शेयर की कीमत BSE पर ₹338.45 पर खुली, जो बुधवार के बंद भाव (₹333.40) से थोड़ी अधिक थी। 11 बजे तक शेयर 335 रुपये के आसपास था। इसकी की कीमत ₹332 (निचला स्तर) और ₹338.45 (ऊपरी स्तर) के बीच ऊपर-नीचे होती रही।

बुधवार, 10 सितंबर 2025 को RVNL ने घोषणा की कि वह पश्चिम मध्य रेलवे से सबसे कम बोली लगाने वाला (L1) सफल बिडर घोषित हुआ है। इसकी जानकारी कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर जारी की है।

क्या है इस ऑर्डर में इस ऑर्डर में 220/132kV/2X25 kV स्कॉट कनेक्टेड ट्रैक्शन सब-स्टेशन और स्विचिंग पोस्ट का डिजाइन, संशोधन, सप्लाई, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। इसमें SCADA (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) का काम भी शामिल है। यह कार्य बीना से RTA सेक्शन (भोपाल डिवीजन) में किया जाएगा और इसका उद्देश्य 3000 MT लोडिंग टारगेट को पूरा करना है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 540 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

RVNL का शेयर पिछले साल सितंबर में 52-सप्ताह के उच्चस्तर ₹568 पर था, लेकिन अप्रैल 2025 में यह 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹295.25 तक गिर गया था। हालांकि, उसके बाद से शेयर की कीमत में फिर से सुधार देखने को मिल रहा है।