Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this four companies IPO going to open check price band GMP here
इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

संक्षेप:

IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन चार कंपनियों में तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

Jan 18, 2026 08:06 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन चार कंपनियों में तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ (Shadowfax Technologies IPO)

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1907.27 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 8.06 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 7.32 करोड़ शेयर बेचेंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 14880 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 9 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 7.26 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:2025 में ₹625 का डिविडेंड देने वाली कंपनी ने फिर किया Dividend पर बड़ा फैसला

2- Digilogic Systems IPO

इस आईपीओ का साइज 81.01 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 67 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 11 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी का आईपीओ 98 रुपये से 104 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। वहीं, 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम के कम 249600 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

यह आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुला रहेगा। बता दें, आज का जीएमपी जीरो रुपये है।

ये भी पढ़ें:30 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा 26 रुपये का फायदा

3- केआरएम आयुर्वेद आईपीओ (KRM Ayurveda IPO)

कंपनी के आईपीओ का साइज 77.49 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 21 जनवरी से 23 जनवरी तक ओपन रहेगा। आईपीओ प्राइस बैंड 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। बता दें, यह आईपीओ आज 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

4- Shayona Engineering IPO

आईपीओ 22 जनवरी से 27 जनवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का साइज 14.86 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये से 144 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।