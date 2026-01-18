इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

संक्षेप: IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन चार कंपनियों में तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन चार कंपनियों में तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ (Shadowfax Technologies IPO) इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1907.27 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 8.06 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 7.32 करोड़ शेयर बेचेंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 14880 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 9 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 7.26 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।

2- Digilogic Systems IPO इस आईपीओ का साइज 81.01 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 67 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 11 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी का आईपीओ 98 रुपये से 104 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। वहीं, 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम के कम 249600 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

यह आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुला रहेगा। बता दें, आज का जीएमपी जीरो रुपये है।

3- केआरएम आयुर्वेद आईपीओ (KRM Ayurveda IPO) कंपनी के आईपीओ का साइज 77.49 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 21 जनवरी से 23 जनवरी तक ओपन रहेगा। आईपीओ प्राइस बैंड 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। बता दें, यह आईपीओ आज 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

4- Shayona Engineering IPO आईपीओ 22 जनवरी से 27 जनवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का साइज 14.86 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये से 144 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।