चीनी 60 रुपये के पार, प्याज की कीमतों ने किया परेशान; दिवाली पर सरसों का तेल भी हुआ महंगा
मुख्य बातें
- Inflation: दिवाली पर चीनी का रेट 60 रुपये के पार पहुंच गया है
- प्याज की कीमतों में भी पिछले साल की तुलना काफी बढ़ गया है
- सरसों का तेल और दाल का भी रेट 2025 की तुलना में अधिक है
Inflation: दिवाली पर चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। चीनी खुदरा बाजार में 60 रुपये प्रति किलोग्राम के पार बिक रही है। वहीं, प्याज की कीमतों में भी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 100 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल भी 210 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। दाल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है। इन बढ़ी हुई कीमतों से आम-आदमी बहुत परेशान नजर आ रहा है।
कितना है चीनी का रेट
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से जारी रेट के अनुसार 6 नवंबर 2026 को चीनी का रेट 60.22 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक साल पहले दाम 29.31 रुपये प्रति किलोग्राम था। दिल्ली में चीनी का रेट 65 रुपये और मुंबई में 63 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रहा है।
सरसों का तेल भी हुआ महंगा
मौजूदा समय में देश के कई इलाकों में सरसों का रेट 8000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। जिसकी वजह से सरसों के तेल दाम 6 नवंबर को 210.03 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रहा है। एक महीना पहले रेट 203.43 रुपये था। एक साल पहले तो दाम और भी कम था। तब रेट 187.70 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। बता दें, पिछले साल की तुलना में इस बार रेट 11.90 प्रतिशत बढ़ा है।
मूंगफली का तेल 212.67 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। वहीं, सोया तेल का रेट 168.88 रुपये प्रति किलोग्राम है। बता दें, दोनों का रेट पिछले साल की तुलना में इस बार रेट क्रमशः 13.66 प्रतिशत और 15.38 प्रतिशत महंगा हो गया है।
प्याज ने त्योहारों पर रुलाया
पिछले साल की तुलना में प्याज रेट 99.59 प्रतिशत बढ़ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की रिपोर्ट के अनुसार इस बार 1 किलोग्राम प्याज दाम 53.99 रुपये है। पिछले साल यह 27.05 रुपये के स्तर पर बिक रहा था। बता दें, टमाटर का दाम बीते महीने की तुलना में नीचे आया है। इस समय एक किलोग्राम टमाटर के लिए 38.74 रुपये खर्च करने होंगे। एक महीना पहले दाम 42.71 रुपये था।
दाल का भी दाम बढ़ा
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम अरहर दाल का रेट 153 रुपये है। एक साल पहले दाम 110 रुपये था। चना दाल 6 नवंबर को 103 रुपये था। उड़द दाल दाल रेट पिछले साल के 125 रुपये की तुलना में बढ़कर 143 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।
त्योहारों पर बढ़ी हुई कीमतों से लोग काफी परेशान हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।