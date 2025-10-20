Hindustan Hindi News
दिवाली के दिन शराब कंपनियों के शेयरों में उछाल, रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा भाव, आपका किसी में है निवेश

संक्षेप: Stock in focus today: शराब बनाने वाली कंपनी रेडिको खेतान और Allied Blenders & Distillers के शेयरों में आज दिवाली के जोरदार तेजी देखने को मिली है। दोनों कंपनियों के शेयरों का भाव अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा है।

Mon, 20 Oct 2025 02:32 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock in focus today: शराब बनाने वाली कंपनी रेडिको खेतान और Allied Blenders & Distillers के शेयरों में आज दिवाली के जोरदार तेजी देखने को मिली है। दोनों कंपनियों के शेयरों का भा अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। जहां रेडिको खेतान के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, Allied Blenders & Distillers के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत चढ़ा है।

52 वीक हाई पर रेडिको खेतान का शेयर

रेडिको खेतान के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 3126.55 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत की उछाल के साथ 3276.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, बीते 4 कारोबारी दिन से कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी आई है।

Allied Blenders & Distillers के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 587 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचा। अक्टूबर के महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत की तेजी आई है।

इन शराब कंपनियों के शेयरों में तेजी

Jagatjit Industries के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 204.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचा है। वहीं, GM Breweries के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की उछाल के साथ 1195 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में 5 प्रतिशत और United Breweries के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत चढ़ा है। दिवाली के दिन United Spirits के शेयरों में 1 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

