Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this companies give upto 1 5 crore rupee flats to employees
इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिया 1.50 करोड़ रुपये तक का फ्लैट

इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिया 1.50 करोड़ रुपये तक का फ्लैट

संक्षेप:

चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच 18 फ्लैट बांटने का फैसला किया है। इन फ्लैट्स की कीमत 1.3 करोड़ रुपये से 1.50 करोड़ रुपये के बीच है। कंपनी यह फ्लैट्स उन कर्मचारियों को दे रही है जो तीन साल की अपनी सर्विसेज दे चुके हैं।

Dec 21, 2025 02:02 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच 18 फ्लैट बांटने का फैसला किया है। इन फ्लैट्स की कीमत 1.3 करोड़ रुपये से 1.50 करोड़ रुपये के बीच है। कंपनी यह फ्लैट्स उन कर्मचारियों को दे रही है जो तीन साल की अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कर्मचारियों को जोड़े रखने और उनमें नए गुण सीखने रहने के लिए यह फ्लैट्स दे रही है। बता दें, कर्मचारियों को फ्लैट्स देने वाली कंपनी में कुल 450 कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का उत्पादन करने वाली चीन की कंपनी Zhejiang Guosheng ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की तरफ से यह फ्लैट्स बांटे जा रहे हैं। कंपनी की कुल ऑउटपुट वैल्यू 2024 में 70 मिलियन डॉलर थी। कंपनी के जनरल मैनेजर ने इन फ्लैट्स के बांटने पर कहा कि यह लॉन्ग टर्म को सोचकर तैयार किया गया है। जिससे लम्बे समय तक कंपनी में उनको जोड़ा रखा जा सके। इससे स्थिरता बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:1 साल से संघर्ष कर रहे टाटा के स्टॉक में आई करीब 8% की तेजी

इस साल 5 फ्लैट्स कंपनी ने दिए

नेशनल बिजनेस डेली से बात करते हुए कंपनी के मैनेजर कहा कि इस साल उन्होंने 5 फ्लैट्स बांटे हैं। अगले साल 8 फ्लैट्स देने की तैयारी में है। अगले तीन साल में कुल 18 फ्लैट्स कर्मचारियों को दिए जाएंगे। मैनेजर ने कहा कि हम इससे अच्छे टैलेंट्स को आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही अपने मैनेजमेंट के लोगों को जोड़े रखने के लिए भी यह फैसला किया गया है।

यह सभी फ्लैट्स कंपनी के इंडस्ट्रीयल एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर स्थिति हैं। इन फ्लैट्स का एरिया 1076 से 1615 स्क्वायर फीट का है। मौजूदा समय में इस एरिया में सेकेंड हैंड फ्लैट्स की कीमत 7000 से 8500 युआन है। बता दें, कंपनी की इस योजना का लाभ एक जोड़े को मिला है। जिसका एरिया 1550 स्कावयर फीट है।

कंपनी इन फ्लैट्स को देने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। जिसके अनुसार फ्लैट का काम पूरा होने के बाद इसे सौंपा जाएगा। साथ ही 5 साल के आधिकारिक सर्विस पूरी करने के बाद फ्लैट्स को ट्रांसफर किया जाएगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।