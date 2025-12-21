इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिया 1.50 करोड़ रुपये तक का फ्लैट

संक्षेप: चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच 18 फ्लैट बांटने का फैसला किया है। इन फ्लैट्स की कीमत 1.3 करोड़ रुपये से 1.50 करोड़ रुपये के बीच है। कंपनी यह फ्लैट्स उन कर्मचारियों को दे रही है जो तीन साल की अपनी सर्विसेज दे चुके हैं।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का उत्पादन करने वाली चीन की कंपनी Zhejiang Guosheng ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की तरफ से यह फ्लैट्स बांटे जा रहे हैं। कंपनी की कुल ऑउटपुट वैल्यू 2024 में 70 मिलियन डॉलर थी। कंपनी के जनरल मैनेजर ने इन फ्लैट्स के बांटने पर कहा कि यह लॉन्ग टर्म को सोचकर तैयार किया गया है। जिससे लम्बे समय तक कंपनी में उनको जोड़ा रखा जा सके। इससे स्थिरता बढ़ेगी।

इस साल 5 फ्लैट्स कंपनी ने दिए नेशनल बिजनेस डेली से बात करते हुए कंपनी के मैनेजर कहा कि इस साल उन्होंने 5 फ्लैट्स बांटे हैं। अगले साल 8 फ्लैट्स देने की तैयारी में है। अगले तीन साल में कुल 18 फ्लैट्स कर्मचारियों को दिए जाएंगे। मैनेजर ने कहा कि हम इससे अच्छे टैलेंट्स को आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही अपने मैनेजमेंट के लोगों को जोड़े रखने के लिए भी यह फैसला किया गया है।

यह सभी फ्लैट्स कंपनी के इंडस्ट्रीयल एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर स्थिति हैं। इन फ्लैट्स का एरिया 1076 से 1615 स्क्वायर फीट का है। मौजूदा समय में इस एरिया में सेकेंड हैंड फ्लैट्स की कीमत 7000 से 8500 युआन है। बता दें, कंपनी की इस योजना का लाभ एक जोड़े को मिला है। जिसका एरिया 1550 स्कावयर फीट है।