बिहार की इस सरकारी कंपनी का आएगा IPO, अधिकारी ने किया कंफर्म, NSE में होगी लिस्टिंग!
IPO News: एक सीनियर अधिकारी बिहार सरकार के पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ लाने की पुष्टि की है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बिहार एनर्जी सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने कहा, “हम अपनी ट्रांसमिशन कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी में हैं।”
IPO News: बिहार की सरकारी कंपनी का आईपीओ आने वाले दिनों में आ सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी बिहार सरकार के पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ लाने की पुष्टि की है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बिहार एनर्जी सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने कहा, “हम अपनी ट्रांसमिशन कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी में हैं।”
इस आईपीओ को लेकर मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातचीत हो गई है। बता दें, बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड राज्य की पहली लिस्ट होने वाली कंपनी हो जाएगी। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई में हो सकती है।
क्या हो आईपीओ का साइज?
मनोज कुमार सिंह ने कहा मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति के बाद आईपीओ के साइज को लेकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘एक बार जब वो ऑनबोर्ड आ जाएंगे। तब हमें आईपीओ की प्रक्रिया और मार्केट से कितना जुटाया जा सकता है इसको लेकर गाइड करेंगे।” उनका कहना है कि किसी भी प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी का अगला कदम ही लिस्टिंग है।
मनोज कुमार ने कहा, “हमारी ट्रांसमिशन कंपनी पिछले एक दशक से लगातार प्रॉफिट बना रही है। हम चाहते हैं कि पब्लिक भी इस ग्रोथ का हिस्सा बने।” आईपीओ से जुटाए पैसा का उपयोग कंपनी बिहार में अपने विस्तार के लिए करेगी। इससे नेटवर्क क्षमता, इंफ्रा स्टेट ट्रांसमिशन कॉरिडोर और अधिक पॉवर लोड की क्षमता में इजाफा होगा।
इस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की कुल आय 1968 करोड़ रुपये थी। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का प्रॉफिट तब 286 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, इस सरकारी कंपनी का आईपीओ कब तक आएगा अभी इसको लेकर सीनियर अधिकारी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।