ये बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज, सिर्फ 501 दिनों की FD पर मिलेगा 8.50% का रिटर्न

FD Rates: अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें आज 15 जुलाई से लागू हो गई हैं। बैंक ने अपनी खास 501 दिनों की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। इस पीरियड में एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 8 फीसदी सालाना और सीनियर सिटीजन को 8.50 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। यह बैंक की 3 करोड़ रुपये से कम की रिटेल एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है।

501 दिनों की एफडी पर मिलेगा 8.5% इंटरेस्ट बैंक की 501 दिनों की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 8 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 8.50 फीसदी का इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक एक साल की एफडी पर भी अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। 12 महीने की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 8 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, 501 दिन से ज्यादा और 5 साल तक की ज्यादातर एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.75 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।

45 दिनों की एफडी पर मिलेगा 4 फीसदी इंटरेस्ट कम पीरियड की एफडी की बात करें तो 7 से 45 दिन तक की जमा पर 4 फीसदी ब्याज मिलेगा।

46 से 60 दिन की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 4.75 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 5.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।

61 दिन से 164 दिन तक की एफडी पर 5 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 5.50 फीसदी मिलेगा।

165 दिन से 6 महीने तक की एफडी पर सामान्य ग्राहकों के लिए 5.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 6 फीसदी ब्याज तय किया गया है।

6 महीने से लेकर 364 दिन तक की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.75 फीसदी ब्याज मिलेगा।

वहीं, 12 महीने के बाद 500 दिन तक की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7 फीसदी ब्याज मिलेगा।

5 साल से अधिक और 10 साल तक की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6 फीसदी तथा सीनियर सिटीजन को 6.50 फीसदी ब्याज दिया जाएगा।