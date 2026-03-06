Hindustan Hindi News
बाजार में भारी बिकवाली के बीच इन दो शराब कंपनियों के शेयर रहे डिमांड में, 7% तक चढ़ा दाम

Mar 06, 2026 05:03 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
शराब का कारोबार कंपनी वाली दो कंपनियों के शेयरों में आज 7 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई है। ये दो कंपनियां United Breweries Ltd और यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह कर्नाटक सरकार की तरफ से मिली बड़ी राहत है।

बता दें, राज्य सरकार ने यह राहत बजट ऐलान में दिया है।

क्या हुआ है ऐलान?

कर्नाटक सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि अब राज्य सरकार की शराब की कीमतें तय करने में कोई भूमिका नहीं होगी। उत्पादन करने वाली कंपनियों के पास अब मार्केट प्रतिद्वंदिता में स्लैब के आधार पर कीमत तय करने का अधिकार रहेगा। यह स्लैब 16 से घटाकर 8 कर दिया है।

इसके अलावा शराब कंपनियां अपने क्षेत्र में पर्यटकों को शराब टेस्ट करवा और बेच सकेंगी।

7.5% तक उछला United Breweries Ltd का शेयर

United Breweries Ltd के शेयर बीएसई में आज 1659.55 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 1771 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव 5.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 1736 रुपये था। बता दें, आज भले ही कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 8.65 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न ही दिया है।

यूनाइटेड स्प्रिट्स का शेयर 6.9 प्रतिशत उछला

बीएसई में यह स्टॉक 1311.25 रुपये के लेवल पर खुला है। दिन में कंपनी का शेयर 6.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 1418 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1387.50 रुपये के लेवल पर था। बता दें, पिछले एक साल में यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयरों की कीमतों में 4.06 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

