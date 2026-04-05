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2 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी एक्स-बोनस, चेक करें रिकॉर्ड डेट सहित अन्य डीटेल्स

Apr 05, 2026 06:16 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते दो कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही हैं। इन दो कंपनियों की लिस्ट में Avax Apparels and Ornaments Ltd भी एक कंपनी है। 

2 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी एक्स-बोनस, चेक करें रिकॉर्ड डेट सहित अन्य डीटेल्स

Bonus Share: इस हफ्ते दो कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इन दो कंपनियों में एक कंपनी Avax Apparels and Ornaments Ltd है। इस कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा।

1-R M Drip & Sprinklers Systems Ltd

50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 5 शेयर 7 शेयर पर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 10 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

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गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 4.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 42.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी इस बोनस शेयर का भाव 6 महीने में 42 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, 2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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2- Avax Apparels and Ornaments Ltd

गुरुवार इस कंपनी के शेयरों का भाव 1.83 प्रतिशत की तेजी के बाद 168 रुपये के स्तर पर था। 7 अप्रैल को कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। Avax Apparels and Ornaments Ltd ने एक शेयर पर 3 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। पिछले महीने कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। जिसके बाद Avax Apparels and Ornaments Ltd के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये के स्तर पर आ गया है।

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बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 65 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 179 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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